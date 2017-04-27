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Майские переговоры по Сирии в Астане пройдут на высоком уровне – МИД РК

27 апреля 2017, 13:46

Окончательный список стран-наблюдателей пока не сформирован.

Встреча в Астане 3-4 мая пройдет на высоком уровне. Такую информацию подтверждают страны-гаранты режима прекращения огня в Сирии — Россия, Иран, Турция.

"Страны-гаранты уже подтверждают, что примут участие на высоком уровне", — прокомментировал журналистов заместитель министра иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди у кулуарах МИД РК. При этом, список стран-наблюдателей пока не сформирован окончательно. Также вице-министр сообщил, что в преддверии переговоров состоится экспертная встреча.

Отвечая на вопрос, касающийся возможного расширения числа наблюдателей, он сообщил, что окончательной информации пока нет. "У нас окончательного полного списка нет, поэтому я сейчас ничего не могу сказать", — заявил Тлеуберди.

Ранее МИД Казахстана выразил надежду, что переговоры пройдут "на высшем уровне", а также на них будут представлены все стороны, в том числе представители оппозиции. В Астане прошли три раунда переговоров по Сирии — 23-25 января, 15-16 февраля и 14-15 марта. Ожидается, что очередной раунд переговоров в Астане состоится 3-4 мая. Главным вопросом встреч является мирное урегулирование сирийского конфликта между правительством САР и представителями оппозиции.

Источник: Sputnik Казахстан
Фото © Sputnik / Болат Шайхинов

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