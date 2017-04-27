Ахметов: Вы можете приехать 1 сентября и увидите - все дороги в Семее будут отремонтированы
27 апреля 2017, 13:48
«Я пообещал перевозчикам, что к августу не будет проблем с дорогами на долгие годы в Семее» - аким ВКО.
Даниал Ахметов обещает решить проблему с дорогами в Семее уже к августу этого года. При чем, по его словам, проблема будет решена на долгие годы. Об этом аким Восточно-Казахстанской области сказал в ходе отчетного брифинга в службе центральных коммуникаций, передает корреспондент Zakon.kz.
«Действительно, есть проблема с дорогами, они плохие. Я пообещал перевозчикам, что к августу не будет проблем с дорогами на долгие годы в Семее. Запланировано было 1,2 млрд тенге, подняли до 2 млрд, а потом до 3 млрд тенге. Проблема будет решена. К августу этого года вопроса не будет. Вы можете приехать 1 сентября и увидите, что все дороги в Семее будут отремонтированы».
Однако, по его мнению, есть другая не менее серьезная проблема города – качество и график движения общественного транспорта.
«Никто не хочет ремонтировать, никто не хочет покупать новые или в хорошем качестве автобусы. Мне хорошую картину там показали, что GPS есть, но нет главного - насколько он отстает от своего графика», - возмутился Ахметов.
Для устранения этой проблемы и создания конкурентной среды власти области завершают переговоры с ЕБРР по покупке более 200 автобусов.
«Мы купим 200 с лишним автобусов у себя же на заводе, создадим серьезную конкурентную среду, - продолжил Ахметов. - Мы разобьем этот монополизм, который существует. Все, кто сегодня работают и слышат меня прекрасно понимают. Я знаю кому там принадлежат, что за семейство там работает, и как они монополизировали автобусное передвижение в городе Семее».
Татьяна Ковалева, Астана
Фото с сайта altaynews.kz
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