В соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О правовых актах» и постановлениями Правительства Республики Казахстан от 14 августа 2014 года № 933 «О ведомствах центральных исполнительных органов Республики Казахстан», от 24 сентября 2014 года № 1011 «Вопросы Министерства национальной экономики Республики Казахстан» утверждено Положение о Комитете по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан согласно приложению 1 к настоящему приказу.

В частности, Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан (далее - Комитет) является государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим руководство в области защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности на соответствующих товарных рынках, в сфере защиты прав потребителей, контроля и регулирования деятельности, отнесенной к сфере государственной монополии, а также в пределах, предусмотренных законодательством, межотраслевой координации, регулирования и контроля в сферах естественных монополий, за исключением сфер в области телекоммуникаций и почтовой связи, в области аэронавигации и аэропортов, а также контроля и регулирования деятельности энергопроизводящих и энергоснабжающих организаций в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об электроэнергетике» и иных специальных исполнительных, разрешительных и контрольных функций.

Задачи:

1) участие в формировании и реализации государственной политики в сферах естественных монополий, за исключением услуг телекоммуникаций и почтовой связи, аэропортов и аэронавигации и в области защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности;

2) обеспечение реализации государственной политики в сфере защиты прав потребителей и осуществление межотраслевой координации деятельности государственных органов по обеспечению реализации государственной политики в сфере защиты прав потребителей.

Приказ вводится в действие со дня его подписания.