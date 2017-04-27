Безопасность это Наша и Ваша общая необходимость

Бекболат Нурболат Бекболатулы,

государственный инспектор МИР РК

Департамента Комитета технического регулирования и метрологии по г. Астана

На сегодняшний день люди настолько привыкли к технике, что уже не представляют жизнь без них. Так пылесосы заменили веники, тем самым упростив процедуру уборки домов, а посудомоечная машина и стиральная машина экономят много времени современным женщинам. Холодильники, утюги, микроволновые печи являются неотъемлемой частью нашей жизни и поэтому встречаются в каждом доме.

Самый первый вакуумный пылесос был создан 1901 году в Британии. Он был настолько тяжелый, что его перевозка с одного места на другое осуществлялась с помощью телег запряженных лошадьми. Точно так же у каждой техники есть своя история. В связи с веком развития технологии очевидно что все мы пользуемся бытовой техникой и знаем что не качественные электроприборы несут опасность для жизни и здоровья людей. При выборе прибора работающего на электричестве, мы выбираем тот который на наш взгляд является самым безопасным. А вы знаете, какой документ устанавливает обязательные требования безопасности к вышеуказанным приборам? Если так, то решением № 768 Евразийской экономической комиссии с 15 февраля 2013 года вступил в силу технический регламент Таможенного союза (ТР ТС 004/2011) «О безопасности низковольтного оборудования». Данный документ устанавливает требования безопасности к приборам работающим под напряжением от 50 до 1000 В переменного и от 75 до 1500 В постоянного тока. К ним относятся вся бытовая техника (холодильники, утюги, электролампы, водяные насосы и др.), электро вычислительные машины, электрооборудования, электронно музыкальные оборудования, кабели, провода, аппараты распределяющие электроэнергии и аппараты электрические для управления электротехническими установками. Действие настоящего Технического регламента не распространяется на электрическое оборудование, предназначенное для работы во взрывоопасных средах, медицинское оборудование, электрические части лифтов и подъемников кроме устройств комплектных низковольтных и электродвигателей, электрическое оборудование, предназначенное для использования на железнодорожном, автомобильном транспорте и на воздушных, водных суднах, оборонную продукцию и продукцию, сведения о которой составляют государственную тайну. Продукция, выпущенная в соответствии с требованиями этого технического регламента допускается на рынок страны члена союза только после прохождения процедуры подтверждения соответствия. Их соответствия подтверждается сертификатами и декларациями соответствия, выданными аккредитованными органами по подтверждения соответствия и испытательными лабораториями включенных в единый реестр субъектов аккредитации Таможенного союза. Для единичной продукции сертификация осуществляется по схеме 3с и выдается на 5 лет, для партии продукции сертификация также осуществляется по схеме 3с, но срок не устанавливается. Точно также декларация соответствия осуществляется по схемам 1д, 2д, 3д, 4д, 5д, 6д и сроки устанавливаются такие же как при сертификации. После прохождения всех процедур подтверждения соответствия и при соответствии продукции установленным требованиям, на маркировку каждой единицу продукции наносятся единый знак соответствия Таможенного союза. При невозможности нанесения маркировки на каждую единицу продукции, маркировка наносится на сопроводительной документации. И так если каждый производитель ответственно будет подходит к своей работе и выполнять ее на качественно высоком уровне, а каждый потребитель будет ставить высокие требования к продукции, то в не далеком будущем дойдем до того, что на наших рынках будут отсутствовать не качественные товары.

При возникновении вопросов по техническому регламенту, можно обращаться в территориальные департаменты Комитета технического регулирования и метрологии.

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