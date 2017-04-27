Самолет British Airways совершил экстренную посадку из-за скандала на борту
27 апреля 2017, 14:02
Рейс выполнялся из лондонского аэропорта Гэтвик в столицу Ямайки Кингстон 26 апреля.
Самолет авиакомпании British Airways, выполнявший рейс из Лондона на Ямайку, был вынужден совершить экстренную посадку на португальской военной авиабазе из-за скандала между пассажирами и челнами экипажа по поводу мест, передает Вести.ru
Рейс выполнялся из лондонского аэропорта Гэтвик в столицу Ямайки Кингстон 26 апреля. В ходе полета супружеская пара из Великобритании стала требовать от экипажа пересадить их из эконом-класса в первый класс.
Бортпроводники отказались это сделать, что и вызвало скандал на борту. В результате командир корабля принял решение посадить воздушное судно на авиабазе Лажес, находящейся на острове Терсейра, который входит в состав принадлежащих Португалии Азорских островов в Атлантике сообщает Telegraph.
Скандалистов, которые снимали все происходящее на смартфоны, вывели из самолета и передали в руки полиции.
Ранее сообщалось, что на рейсе компании United Airlines из Лондона в Чикаго скончался гигантский кролик.
Фото: vesti.ru
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