Самолет British Airways совершил экстренную посадку из-за скандала на борту

Самолет авиакомпании British Airways, выполнявший рейс из Лондона на Ямайку, был вынужден совершить экстренную посадку на португальской военной авиабазе из-за скандала между пассажирами и челнами экипажа по поводу мест , передает , передает Вести.ru





Рейс выполнялся из лондонского аэропорта Гэтвик в столицу Ямайки Кингстон 26 апреля. В ходе полета супружеская пара из Великобритании стала требовать от экипажа пересадить их из эконом-класса в первый класс.

Бортпроводники отказались это сделать, что и вызвало скандал на борту. В результате командир корабля принял решение посадить воздушное судно на авиабазе Лажес, находящейся на острове Терсейра, который входит в состав принадлежащих Португалии Азорских островов в Атлантике сообщает Telegraph.





Скандалистов, которые снимали все происходящее на смартфоны, вывели из самолета и передали в руки полиции. Ранее сообщалось, что на рейсе компании United Airlines из Лондона в Чикаго скончался гигантский кролик.



