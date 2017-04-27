Елбасы ознакомился с монументом «Қазақ еліне мың алғыс!» в Южно-Казахстанской области

Президент РК Нурсултан Назарбаев в ходе своей рабочей поездки в Южно-Казахстанскую область ознакомился монументом в г.Шымкент «Қазақ еліне мың алғыс!», возведенного перед зданием «Ассамблеи народа Казахстана». Отметим, что монумент построен по инициативе 20 этнокультурных объединений региона в преддверии Дня единства народа Казахстана , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.





Очевидцы, а также потомки тех, кто пережил эпоху гонений, понимают, что стабильностью общества, мирному небу над головой и достатку они обязаны братскому казахскому народу. Монумент служит символом благодарности и чистоты помыслов представителей этносов Казахстану и его народу.









Высота воздвигнутого монумента составляет 7,5 метра. В дальнейшем в этом здании пройдут форумы, конкурсы и различные мероприятия, направленные на консолидацию южноказахстанского общества, формирования казахстанской идентичности и единства.









Вместе с тем, Глава государства подчеркнул, что главным богатством Независимого Казахстана является дружба наций и народностей в многонациональном государстве.









Затем, Глава государства Н.Назарбаев осмотрел реконструированное здание Ассамблеи народа Казахстана. В ходе посещения Главе государства был продемонстрирована музыкальная композиция "Бірлігіміз жарасқан" в исполнении представителей этнокультурных объединений.









В 3-х этажном здании, отремонтированном за счет областного бюджета расположилось государственное учреждение «Қоғамдық келісім», а также этнокультурные объединения региона и зрительный зал на 800 мест. Кроме того, здесь созданы условия для устойчивого функционирования воскресных школ, и различных кружков.



