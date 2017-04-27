United пообещала $10 000 компенсации "лишним" пассажирам

United обязуется привлекать силы правопорядка и снимать пассажиров с рейса только в случае реальной угрозы безопасности полета.

Американская авиакомпания United Airlines объявила об изменении своей политики после серии скандальных происшествий, самым громким из которых стал инцидент 9 апреля, когда служба безопасности грубо сняла с рейса пассажира, сообщает Русская служба BBC





Согласно заявлению, United обязуется привлекать силы правопорядка и снимать пассажиров с рейса только в случае реальной угрозы безопасности полета.





Кроме того, авиакомпания обещает повысить размер неустойки за добровольный отказ от полета в случае овербукинга до 10 тысяч долларов, а также без бюрократических проволочек выплачивать компенсацию за потерянный багаж в сумме 1500 долларов, при этом пассажиру не нужно будет доказывать ценность утраченного груза.





Всего объявлено о 10-ти нововведениях, повышающих требования к персоналу авиакомпании и направленных на улучшение отношений с пассажирами.





"Наша цель - снизить число случаев отказа в посадке на борт, приблизив его к нулю, и стать авиакомпанией, более ориентированной на клиента", - говорится в заявлении авиаперевозчика.





Ранее авиакомпания Delta - конкурент United - объявила о планах увеличить размер компенсации пассажирам, оказавшимся "лишними" на борту, до 9950 долларов.





United Airlines пытается восстановить репутацию после громкого происшествия на борту рейса Чикаго - Луисвилль, когда сотрудники службы безопасности за руки и за ноги выволокли из самолета американского доктора вьетнамского происхождения Дэвида Дао.





Авиакомпании нужно было посадить на рейс своих сотрудников, которые должны были выйти на работу в другом городе на следующий день, при этом оказалось, что билетов на самолет было продано больше, чем мест в салоне.

Доктор отказался покинуть свое место. Он сказал, что ему на следующий день тоже нужно идти на работу и что его выбрали из других пассажиров только потому, что у него азиатская внешность. Тогда пассажира вытащили из самолета силой. Дао лишился двух передних зубов, получил сотрясение мозга, у него был сломан нос. Пострадавший обратился в суд.

Глава компании позднее заявил, что ему стыдно за действия своих сотрудников. Он извинился за резонансный инцидент на борту самолета и пообещал, что подобное не повторится. Он также признал, что произошло "ужасное происшествие". На этом неприятности авиакомпании не закончились. Спустя несколько дней пассажира United Airlines, летевшего бизнес-классом, в полете во время ланча ужалил скорпион.

Накануне стало известно, что United Airlines расследует гибель гигантского кролика, который был обнаружен мертвым в грузовом отсеке самолета, прибывшего в аэропорт Чикаго из Лондона.



