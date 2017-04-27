Казахстанские спортсмены поддержали изменения в законе о спорте

Представленным законопроектом впервые предлагается реальное совершенствование системы финансирования физической культуры и спорта, которая станет прозрачной, объективной, а главное понятной.

Именитые спортсмены поддерживают новые изменения в законе "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам физической культуры и спорта", сообщает Zakon.kz





Представленным законопроектом впервые предлагается реальное совершенствование системы финансирования физической культуры и спорта, которая станет прозрачной, объективной, а главное понятной.





Во-первых, эта система, с учетом опыта ведущих спортивных держава, таких как Норвегия, Франция, Германия и другие, будет основана на ранжировании видов спорта, культивируемых в Казахстане. Это позволит выработать эффективную модель финансирования спорта, которая будет гарантировать объективное и независимое распределение финансирования на республиканском и областном уровнях.





Во-вторых, впервые законопроектом предлагается разграничение функций между органами государственного управления и общественными объединениями, включая Национальный олимпийский комитет. Местные исполнительные органы будут заниматься развитием массового спорта. Центральный уполномоченный орган - стратегическими задачами, координацией вопросов развития физкультуры и спорта, а также контролем за использованием бюджетных средств.





При этом, усиливается роль Национального олимпийского комитета в развитии спорта высших достижений, поскольку именно он представляет консолидированную позицию республиканских спортивных федераций по олимпийским видам спорта в подготовке национальных сборных команд. Реализация данной функции предполагает получение государственного задания Национальным олимпийским комитетом в рамках утвержденных республиканских бюджетных программ путем заключения договора между ним и уполномоченным органом с указанием в нем показателей результатов.





Данные изменения поддерживают наши именитые спортсмены, такие как: Жаксылык Ушкемпиров, Даулет Турлыханов, Серик Сапиев, Юрий Мельниченко, Ольга Рыпакова, Данияр Елеусинов, Гюзель Манюрова, Бахтияр Артаев, Асхат Житкеев, Адильбек Ниязымбетов, Зульфия Габидуллина, Раушан Койшыбаева, Елдос Сметов и другие.



