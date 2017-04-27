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Утверждены
Правила проведения конкурса на занятие административной государственной
должности корпуса «Б»
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Аннотация к документу: Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 21 февраля 2017 года № 40 «О некоторых вопросах занятия административной государственной должности»
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В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года «О государственной службе Республики Казахстан» утверждены Правила проведения конкурса на занятие административной государственной должности корпуса «Б».
В частности, конкурс проводится государственным органом, имеющим вакантные и (или) временно вакантные административные государственные должности корпуса «Б» (далее - вакантные должности).
Государственный орган, объявивший конкурс, формирует конкурсную комиссию для отбора кандидатов на занятие вакантной должности.
Решение конкурсной комиссии является основанием для принятия на вакантную должность либо отказа в принятии на такую должность.
В случаях реорганизации или ликвидации государственного органа, объявленные конкурсы отменяются на любом этапе их проведения, за исключением конкурсов на занятие вакантных должностей структурных и территориальных подразделений, ведомств государственного органа, функции, полномочия и штатные единицы которых не подлежат каким-либо изменениям.
Конкурс состоит из следующих видов:
1) внутренний конкурс среди государственных служащих данного государственного органа;
2) внутренний конкурс среди государственных служащих всех государственных органов;
3) общий конкурс.
Конкурс включает в себя ряд последовательных этапов:
1) публикация объявления о проведении конкурса;
2) прием документов от граждан, изъявивших желание принять участие в конкурсе;
3) создание конкурсной комиссии государственного органа либо единой конкурсной комиссии;
4) рассмотрение документов участников конкурса на соответствие типовым квалификационным требованиям к административным государственным должностям корпуса «Б», утвержденным приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 13 декабря 2016 года № 85 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 14542) (далее - квалификационные требования), квалификационным требованиям, предъявляемым к объявленной должности, а также условиям поступления на государственную службу, предусмотренным статьей 16 Закона;
5) собеседование с кандидатами, проводимое конкурсной комиссией государственного органа;
6) заключение конкурсной комиссии государственного органа.
Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения собеседования и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами связи всех видов) граждане производят за счет собственных средств.
В конкурсе принимают участие граждане Республики Казахстан соответствующие требованиям, указанным в статье 16 Закона.
Участниками конкурса являются граждане Республики Казахстан, подавшие в государственный орган документы, предусмотренные пунктами 43, 76 или 78 настоящих Правил.
Кандидатами на занятие вакантной должности (далее - кандидаты) являются участники конкурса, допущенные к собеседованию на основании решения конкурсной комиссии.
Конкурсная комиссия рассматривает поданные участниками конкурса документы, проводит собеседование с кандидатами и осуществляет среди них отбор на занятие вакантных должностей.
Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
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