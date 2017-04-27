 
Новости за сегодня

Утверждены Правила проведения конкурса на занятие административной государственной должности корпуса «Б»
(аннотация)

Аннотация к документу: Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 21 февраля 2017 года № 40 «О некоторых вопросах занятия административной государственной должности»

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года «О государственной службе Республики Казахстан» утверждены Правила проведения конкурса на занятие административной государственной должности корпуса «Б».

В частности, конкурс проводится государственным органом, имеющим вакантные и (или) временно вакантные административные государственные должности корпуса «Б» (далее - вакантные должности).

Государственный орган, объявивший конкурс, формирует конкурсную комиссию для отбора кандидатов на занятие вакантной должности.

Решение конкурсной комиссии является основанием для принятия на вакантную должность либо отказа в принятии на такую должность.

В случаях реорганизации или ликвидации государственного органа, объявленные конкурсы отменяются на любом этапе их проведения, за исключением конкурсов на занятие вакантных должностей структурных и территориальных подразделений, ведомств государственного органа, функции, полномочия и штатные единицы которых не подлежат каким-либо изменениям.

Конкурс состоит из следующих видов:

1) внутренний конкурс среди государственных служащих данного государственного органа;

2) внутренний конкурс среди государственных служащих всех государственных органов;

3) общий конкурс.

 Конкурс включает в себя ряд последовательных этапов:

1) публикация объявления о проведении конкурса;

2) прием документов от граждан, изъявивших желание принять участие в конкурсе;

3) создание конкурсной комиссии государственного органа либо единой конкурсной комиссии;

4) рассмотрение документов участников конкурса на соответствие типовым квалификационным требованиям к административным государственным должностям корпуса «Б», утвержденным приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 13 декабря 2016 года № 85 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 14542) (далее - квалификационные требования), квалификационным требованиям, предъявляемым к объявленной должности, а также условиям поступления на государственную службу, предусмотренным статьей 16 Закона;

5) собеседование с кандидатами, проводимое конкурсной комиссией государственного органа;

6) заключение конкурсной комиссии государственного органа.

Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения собеседования и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами связи всех видов) граждане производят за счет собственных средств.

В конкурсе принимают участие граждане Республики Казахстан соответствующие требованиям, указанным в статье 16 Закона.

Участниками конкурса являются граждане Республики Казахстан, подавшие в государственный орган документы, предусмотренные пунктами 43, 76 или 78 настоящих Правил.

Кандидатами на занятие вакантной должности (далее - кандидаты) являются участники конкурса, допущенные к собеседованию на основании решения конкурсной комиссии.

Конкурсная комиссия рассматривает поданные участниками конкурса документы, проводит собеседование с кандидатами и осуществляет среди них отбор на занятие вакантных должностей.

Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

 

27 апреля 2017, 14:16
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код