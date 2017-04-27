В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года «О государственной службе Республики Казахстан» утверждены Правила проведения конкурса на занятие административной государственной должности корпуса «Б». В частности, конкурс проводится государственным органом, имеющим вакантные и (или) временно вакантные административные государственные должности корпуса «Б» (далее - вакантные должности). Государственный орган, объявивший конкурс, формирует конкурсную комиссию для отбора кандидатов на занятие вакантной должности. Решение конкурсной комиссии является основанием для принятия на вакантную должность либо отказа в принятии на такую должность. В случаях реорганизации или ликвидации государственного органа, объявленные конкурсы отменяются на любом этапе их проведения, за исключением конкурсов на занятие вакантных должностей структурных и территориальных подразделений, ведомств государственного органа, функции, полномочия и штатные единицы которых не подлежат каким-либо изменениям. Конкурс состоит из следующих видов: 1) внутренний конкурс среди государственных служащих данного государственного органа; 2) внутренний конкурс среди государственных служащих всех государственных органов; 3) общий конкурс. Конкурс включает в себя ряд последовательных этапов: 1) публикация объявления о проведении конкурса; 2) прием документов от граждан, изъявивших желание принять участие в конкурсе; 3) создание конкурсной комиссии государственного органа либо единой конкурсной комиссии; 4) рассмотрение документов участников конкурса на соответствие типовым квалификационным требованиям к административным государственным должностям корпуса «Б», утвержденным приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 13 декабря 2016 года № 85 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 14542) (далее - квалификационные требования), квалификационным требованиям, предъявляемым к объявленной должности, а также условиям поступления на государственную службу, предусмотренным статьей 16 Закона; 5) собеседование с кандидатами, проводимое конкурсной комиссией государственного органа; 6) заключение конкурсной комиссии государственного органа. Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения собеседования и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами связи всех видов) граждане производят за счет собственных средств. В конкурсе принимают участие граждане Республики Казахстан соответствующие требованиям, указанным в статье 16 Закона. Участниками конкурса являются граждане Республики Казахстан, подавшие в государственный орган документы, предусмотренные пунктами 43, 76 или 78 настоящих Правил. Кандидатами на занятие вакантной должности (далее - кандидаты) являются участники конкурса, допущенные к собеседованию на основании решения конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия рассматривает поданные участниками конкурса документы, проводит собеседование с кандидатами и осуществляет среди них отбор на занятие вакантных должностей. Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.