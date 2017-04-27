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В Уральске спустили на воду ракетно-артиллерийский корабль «Мангыстау»

27 апреля 2017, 14:39

На корабле по заданию МО РК модернизировано вооружение, тем самым был расширен круг решаемых задач.

Сегодня в Уральске осуществлен спуск на воду ракетно-артиллерийского корабля «Мангыстау», построенного АО «Уральский завод «Зенит», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК.



В данной церемонии приняли участие Министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Бейбут Атамкулов, Аким ЗКО Алтай Кульгинов, руководство Министерства обороны РК, Главнокомандующий Военно-морскими силами ВС РК Жандарбек Жанзаков, а также ветераны Вооруженных сил Казахстана, коллектив завода «Зенит» и личный состав экипажа корабля «Мангыстау».



«Настоящее событие, как и предыдущие спуски на воду построенных заводом военных судов, является очередным шагом в достижении цели по оснащению военно-морских частей Казахстана в каспийском регионе современными техническими средствами отечественного производства», - отметил в своем выступлении Б. Атамкулов.



Корабль «Мангыстау» является для завода 26-м по счёту и построен для нужд ВМС ВС РК. Следует отметить, что это военное судно - четвертый из кораблей аналогичных проектов, ранее поставленных Военно-морским силам ВС РК.

В отличие от своих предшественников, на этом корабле по заданию МО РК модернизировано вооружение, тем самым был расширен круг решаемых задач.



Технические характеристики ракетно-артиллерийского корабля «Мангыстау» обеспечивают уничтожение боевых надводных кораблей, катеров и транспортов противника самостоятельно и во взаимодействии с корабельными ударными силами. Корабль обладает для этого необходимыми мореходными качествами: скоростью, управляемостью, дальностью плавания, автономностью и условиями обитаемости экипажа.

Фото Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности РК


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