В Уральске спустили на воду ракетно-артиллерийский корабль «Мангыстау»

На корабле по заданию МО РК модернизировано вооружение, тем самым был расширен круг решаемых задач.

Сегодня в Уральске осуществлен спуск на воду ракетно-артиллерийского корабля «Мангыстау», построенного АО «Уральский завод «Зенит», сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК.













В данной церемонии приняли участие Министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Бейбут Атамкулов, Аким ЗКО Алтай Кульгинов, руководство Министерства обороны РК, Главнокомандующий Военно-морскими силами ВС РК Жандарбек Жанзаков, а также ветераны Вооруженных сил Казахстана, коллектив завода «Зенит» и личный состав экипажа корабля «Мангыстау».













«Настоящее событие, как и предыдущие спуски на воду построенных заводом военных судов, является очередным шагом в достижении цели по оснащению военно-морских частей Казахстана в каспийском регионе современными техническими средствами отечественного производства», - отметил в своем выступлении Б. Атамкулов.









Корабль «Мангыстау» является для завода 26-м по счёту и построен для нужд ВМС ВС РК. Следует отметить, что это военное судно - четвертый из кораблей аналогичных проектов, ранее поставленных Военно-морским силам ВС РК.





В отличие от своих предшественников, на этом корабле по заданию МО РК модернизировано вооружение, тем самым был расширен круг решаемых задач.









Технические характеристики ракетно-артиллерийского корабля «Мангыстау» обеспечивают уничтожение боевых надводных кораблей, катеров и транспортов противника самостоятельно и во взаимодействии с корабельными ударными силами. Корабль обладает для этого необходимыми мореходными качествами: скоростью, управляемостью, дальностью плавания, автономностью и условиями обитаемости экипажа.





Фото Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности РК



