Скончался секс-символ Болливуда

Ветеран Болливуда несколько лет страдал от рака мочевого пузыря. Тяжёлая болезнь и стала причиной его смерти.





Винода Кханна называют общепризнанным секс-символом индийского кино. В рейтинге "100 самых красивых мужчин Индии XX столетия" по версии India Times он по праву занял почётное третье место.









Винода Кханна (справа) в фильме "Сердцеед"



На его счету десятки кинолент, которые принесли ему несколько наград престижной болливудской премии Filmfare Award. Пожалуй, самые известные его фильмы — "Сердцеед", "Владыка судьбы и "Друзья навек", а самое запоминающееся амплуа — обаятельный разбойник, авантюрист, бродячий артист и путешественник.









Винода Кханна на постере к фильму "Моя родина"