Скончался секс-символ Болливуда
27 апреля 2017, 14:40
Винод Кханна скончался в Мумбае на 71-м году жизни.
Популярный индийский актёр, сценарист и политик Винод Кханна скончался в Мумбае на 71-м году жизни, сообщает Life.ru.
Ветеран Болливуда несколько лет страдал от рака мочевого пузыря. Тяжёлая болезнь и стала причиной его смерти.
Винода Кханна называют общепризнанным секс-символом индийского кино. В рейтинге "100 самых красивых мужчин Индии XX столетия" по версии India Times он по праву занял почётное третье место.
Винода Кханна (справа) в фильме "Сердцеед"
На его счету десятки кинолент, которые принесли ему несколько наград престижной болливудской премии Filmfare Award. Пожалуй, самые известные его фильмы — "Сердцеед", "Владыка судьбы и "Друзья навек", а самое запоминающееся амплуа — обаятельный разбойник, авантюрист, бродячий артист и путешественник.
Винода Кханна на постере к фильму "Моя родина"
Винод Кханна достиг успехов и на политическом поприще. С конца 80-х он трижды побеждал на выборах в нижнюю палату парламента Индии Лак Сабху. В 2002 году он был назначен министром культуры и туризма в правительстве Ваджпаи, а в 2003-м занимал пост министра иностранных дел.
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