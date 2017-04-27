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Скончался секс-символ Болливуда

27 апреля 2017, 14:40

Винод Кханна скончался в Мумбае на 71-м году жизни.

Популярный индийский актёр, сценарист и политик Винод Кханна скончался в Мумбае на 71-м году жизни, сообщает Life.ru.

Ветеран Болливуда несколько лет страдал от рака мочевого пузыря. Тяжёлая болезнь и стала причиной его смерти.

Винода Кханна называют общепризнанным секс-символом индийского кино. В рейтинге "100 самых красивых мужчин Индии XX столетия" по версии India Times он по праву занял почётное третье место.


Винода Кханна (справа) в фильме "Сердцеед"

На его счету десятки кинолент, которые принесли ему несколько наград престижной болливудской премии Filmfare Award. Пожалуй, самые известные его фильмы — "Сердцеед", "Владыка судьбы и "Друзья навек", а самое запоминающееся амплуа — обаятельный разбойник, авантюрист, бродячий артист и путешественник.


Винода Кханна на постере к фильму "Моя родина"

Винод Кханна достиг успехов и на политическом поприще. С конца 80-х он трижды побеждал на выборах в нижнюю палату парламента Индии Лак Сабху. В 2002 году он был назначен министром культуры и туризма в правительстве Ваджпаи, а в 2003-м занимал пост министра иностранных дел.

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