В ЮКО Президент РК посетил завод по производству алюминиевых профилей для окон
27 апреля 2017, 14:49
Нурсултан Назарбаев осмотрел информационные стенды и экспозиционные макеты, а также ознакомился с планами работы предприятия.
В ходе рабочей поездки Глава государства ознакомился с деятельностью ТОО «Gold Aluminum», специализирующегося на производстве алюминиевых профилей для окон, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Президент Казахстана осмотрел информационные стенды и экспозиционные макеты, а также ознакомился с планами работы предприятия.
- Становление собственного производства и замещение импортных товаров – одна из важнейших задач, стоящих на данном этапе экономического развития страны, - сказал Нурсултан Назарбаев.
В завершение Президент Казахстана побеседовал с работниками компании и пожелал им плодотворной работы и профессиональных достижений.
Предприятие запущено в рамках Карты индустриализации в 2014 году. Объем выпускаемой продукции ТОО «Gold Aluminum» в 2016 году составил порядка 750 тонн алюминиевых профилей. Продукция предприятия экспортируется в страны ближнего зарубежья.
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