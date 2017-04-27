Майские переговоры по Сирии в Астане пройдут на высоком уровне - МИД РК

Встреча в Астане 3-4 мая пройдет на высоком уровне. Такую информацию подтверждают страны-гаранты режима прекращения огня в Сирии — Россия, Иран, Турция.

«Страны-гаранты уже подтверждают, что примут участие на высоком уровне», — прокомментировал журналистов заместитель министра иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди у кулуарах МИД РК. При этом, список стран-наблюдателей пока не сформирован окончательно. Также вице-министр сообщил, что в преддверии переговоров состоится экспертная встреча.

Отвечая на вопрос, касающийся возможного расширения числа наблюдателей, он сообщил, что окончательной информации пока нет. «У нас окончательного полного списка нет, поэтому я сейчас ничего не могу сказать», — заявил Тлеуберди.

Ранее МИД Казахстана выразил надежду, что переговоры пройдут «на высшем уровне», а также на них будут представлены все стороны, в том числе представители оппозиции. В Астане прошли три раунда переговоров по Сирии — 23-25 января, 15-16 февраля и 14-15 марта. Ожидается, что очередной раунд переговоров в Астане состоится 3-4 мая. Главным вопросом встреч является мирное урегулирование сирийского конфликта между правительством САР и представителями оппозиции.