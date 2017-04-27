ФФК запретила «Ордабасы» проводить матчи на Центральном стадионе Шымкента

Cтадион имени К. Мунайтпасова не соответствовал требованиям сертификации и регламенту УЕФА на протяжении нескольких лет.

Федерация футбола Казахстана запретила ФК «Ордабасы» проводить матчи на Центральном стадионе имени К. Мунайтпасова в Шымкенте, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ФФК.





26 апреля Департамент лицензирования и аттестации ФФК провел очередную комиссию по сертификации, по итогам которой было принято решение о применении санкции в отношении ФК «Ордабасы» в виде «запрета на проведение матчей» на Центральном стадионе Шымкента.





«Запрет на проведение матчей будет действовать до устранения несоответствий по статье 8, Приложения V «Правил по сертификации» и по статье 43, регламента УЕФА по инфраструктуре стадиона (отсутствие прожекторного освещения)», - говорится в сообщении.





Как оказалось, стадион имени К. Мунайтпасова не соответствовал требованиям на протяжении нескольких лет.



