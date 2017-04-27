Выступление Министра юстиции РК по проекту Закона «О ратификации Устава Гаагской конференции по международному частному праву»

(г. Астана, 27 апреля 2017 года)

Уважаемый Касым-ЖомартКемелулы!

Уважаемые сенаторы!

Во исполнение поручения Главы государства о совершенствовании правовой защиты казахстанских граждан за рубежом предлагается стать членом Гаагской конференции по международному частному праву.

Членство в Организацию начинается путем ратификации Устава Гаагской конференции.

На сегодня в Организацию входят 81 государство и Европейский союз.

Основной целью Организации является стремление к прогрессивной унификации норм международного частного права и содействие сотрудничеству стран. В связи с этим под эгидой Конференции заключено 39 конвенций.

Членство Казахстана в организации позволит -

Во-первых, непосредственно участвовать в процессе международного нормотворчества;

Во-вторых, привлечь международных экспертов к работе по совершенствованию казахстанского гражданского законодательства и повышению профессионального уровня представителей нашего правового сообщества (нотариусов, адвокатов, частных судебных исполнителей и судебных экспертов).

Основными органами Организации являются Совет по общим делам и политике, а также Совет дипломатических представителей. Решения этими органами принимаются на основе консенсуса. Это позволяет учитывать мнения всех стран-участников.

Вступление в организацию предусматривает выплату ежегодных членских взносов (6 850 евро). Названные расходы предусмотрены в соответствующей бюджетной программе Министерства иностранных дел («Участие Республики Казахстан в международных организациях, иных международных и прочих органах»).

Устав Гаагской конференции не содержит норм, противоречащих Конституции Республики Казахстан и правовые препятствия для ратификации Устава не имеются.