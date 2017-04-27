Правила, программы и организация тестирования административных государственных служащих, кандидатов на занятие административных государственных должностей (далее - Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 5) пункта 2 статьи 5 и пунктами 3 и 4 статьи 28 Закона Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года «О государственной службе Республики Казахстан» (далее - Закон), Указом Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 151 «О некоторых вопросах поступления граждан на административную государственную службу корпуса «А» и определяют порядок, программы, организацию тестирования административных государственных служащих, кандидатов на занятие административных государственных должностей, а также порядок обжалования результатов тестирования.

Тестирование проводится администратором тестирования (далее - администратор), который является государственным служащим уполномоченного органа по делам государственной службы (далее - уполномоченный орган) или его территориального подразделения.

Объективность проведения тестирования обеспечивается стандартностью условий, времени, подсчета результатов, содержания тестов, а также принятием администраторами письменных ограничений о недопустимости коррупционных действий.

Техническое обеспечение процедур тестирования, формирования базы данных тестовых заданий и их обновление осуществляется акционерным обществом «Национальный центр по управлению персоналом государственной службы»

Тестирование кандидатов на зачисление в кадровый резерв административной государственной службы корпуса «А» (далее - кандидаты в резерв корпуса «А») состоит из следующих этапов:

1) тестирование на знание законодательства Республики Казахстан;

2) логический тест;

3) тестирование на определение уровня компетенций;

4) тестирование на знание государственного языка.

Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.