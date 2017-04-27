Домашние питомцы, которые не расстаются со своими любимыми мягкими игрушками
27 апреля 2017, 15:03
Многие взрослые люди с особой нежностью вспоминают свою любимую детскую игрушку, или даже хранят её до сих пор. Однако, обладатели домашних питомцев знают, что эта особенность присуща далеко не только людям.
Некоторые домашние животные воспринимают мягкие игрушки, как добычу, которую не хочется выпускать из лап. Животным, которых слишком рано разлучили с матерью, мягкие игрушки дарят чувство защищённости и комфорта. А иногда наши домашние питомцы предпочитают засыпать в обнимку с мягкими игрушками просто потому, что им так мягче и теплее.
Источник: Fototelegraf.ru
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