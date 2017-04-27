На первом заседании Общественного совета Минздрава избран председатель

Сегодня в Министерстве здравоохранения РК в селекторном режиме состоялось первое заседание Общественного совета (далее - Совет), который открыл Министр Елжан Биртанов. Он проинформировал о том, что сформирован состав Совета, также ознакомил присутствующих с его новыми членами.

В ходе заседания для избрания председателем Совета было предложено несколько кандидатур. В результате открытого голосования председателем избрана Надежда Петухова, вице-президент Евразийской медицинской ассоциации (2012-2016г.г.-депутат Мажилиса Парламента РК V созыва). Совет продолжил свою работу под председательством вновь избранного председателя.

Надежда Петухова поблагодарила членов Совета за оказанное ей доверие и выразила уверенность в том, что Советом совместно с Министерством здравоохранения РК будут приложены все усилия для улучшения качества медицинских услуг населению, решения важнейших вопросов внедрения системы обязательного социального медицинского страхования, в целом реализации Госпрограммы «Денсаулық».

Также из числа членов Общественного совета были избраны председатели комиссий Совета по защите прав граждан и рассмотрению обращений; финансированию и планированию бюджета; рассмотрению вопросов основной дяетельности Министерства

С учетом рекомендаций Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции, Министерства юстиции РК был утвержден План работы Совета на 2017 год.

Согласно требованиям законодательства одним из условий обеспечения законности при разработке государственными органами проектов нормативных правовых актов, касающихся прав, свобод и обязанностей граждан, является их направление в общественные советы.

В соответствии с поручением Главы государства о необходимости регулирования цен на все лекарственные средства, также в целях обеспечения доступности, качества, безопасности и рационального применения лекарств и медицинских изделий, Комитетом фармации Министерства был представлен проект «Национальная лекарственная политика». С учетом высказанных предложений проект был одобрен. Следует отметить, что в мае т.г. в Мажилисе состоятся парламентские слушания на тему: «Об обеспечении населения лекарственными средствами в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, о состоянии и развитии фармацевтической отрасли в Республике Казахстан, где будет заслушан данный вопрос.

Также в ходе заседания Общественного совета был обсужден проект санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам дошкольного воспитания и обучения детей», который был внесен на рассмотрение членов Совета и согласован без замечаний. Об этом сообщил и.о. председателя Комитета охраны общественного здоровья Жандарбек Бекшин.

Справочно: в Общественном Совете Министерства здравоохранения РК 16 членов, 12 из них - представители медицинских и фармацевтических ассоциаций, также Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен».