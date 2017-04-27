Индия запустила ракету "Агни-3", способную нести ядерный заряд

Пуск был осуществлен около 09.12 с полигона на острове Абдул-Калам у побережья штата Одиша. Испытания прошли успешно.

​Ракета "Агни-3" стоит на вооружении индийской армии с 2011 года. Нынешние испытания нацелены на проверку технических систем и поддержание боеготовности имеющегося арсенала ракет. Такие испытания регулярно проводятся индийской армией.



