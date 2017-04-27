Индия запустила ракету "Агни-3", способную нести ядерный заряд
27 апреля 2017, 15:15
Испытания прошли успешно.
Индия в четверг провела очередной тестовый пуск баллистической ракеты средней дальности "Агни-5", сообщает РИА Новости.
Пуск был осуществлен около 09.12 с полигона на острове Абдул-Калам у побережья штата Одиша. Испытания прошли успешно.
India successfully test-fires nuclear-capable Agni-III ballistic missile https://t.co/uWaeViny5Z#Indiapic.twitter.com/jA7R67mPwE— China Daily Asia (@ChinaDailyAsia) 27 апреля 2017 г.
Ракета "Агни-3" стоит на вооружении индийской армии с 2011 года. Нынешние испытания нацелены на проверку технических систем и поддержание боеготовности имеющегося арсенала ракет. Такие испытания регулярно проводятся индийской армией.
Сейчас на вооружении Индии стоят четыре типа ракет серии "Агни": "Агни-1" дальностью 700 километров, "Агни-2" — 2 тысячи километров, "Агни-3" и "Агни-4" — от 2,5 тысячи до 3,5 тысячи километров. Ожидается, что "Агни-5" с дальностью более 5 тысяч километров поступит на вооружение после проходящих сейчас испытаний, также разрабатывается ракета "Агни-6" с дальностью до 10 тысяч километров и возможностью пуска с подводной лодки.
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