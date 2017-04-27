В сети посмеялись над джинсами с фейковой грязью за 400 долларов
27 апреля 2017, 15:32
Некоторые отметили, что новый тренд выглядит еще более нелепо, чем мода на рваные джинсы.
В сети обратили внимание на джинсы из новой коллекции бренда Nordstrom, декорированные фейковой грязью, сообщает Lenta.ru.
Пользователей возмутила цена вещи: грязные джинсы продаются за 425 долларов. В описании к товару говорится, что он отделан «растресканным, затвердевшим грязевым покрытием».
Юзеры шокированы тем, что обычные грязные джинсы продаются по цене неплохого телевизора. Ведущий американского шоу «Грязная работенка», снимающий истории об обычных представителях рабочего класса, вместе с другими комментаторами раскритиковал новинку. В Facebook он отметил, что джинсы — даже не модный тренд, а скорее отношение богатых людей к тяжелой работе, при этом достаточно ироничное.
Некоторые отметили, что новый тренд выглядит еще более нелепо, чем мода на рваные джинсы.
Другие поделились «рецептом приготовления» модной одежды: пользователь под ником @ParisiHealthQ посоветовал купить обычные джинсы, отдать их игроку по софтболу и в итоге получить вещь из коллекции «от кутюр».
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