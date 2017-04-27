В частности, внесены следующие изменения в пункт 10: «10. Для получения финансирования в соответствии с подпунктом 1) пункта 2 настоящих Правил Производитель, с которым заключен договор на финансирование, представляет Оператору заявление о предоставлении финансирования (в согласованной с Оператором форме) с приложением следующих документов: 1) расчет финансирования части затрат на содержание рабочих мест по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам; 2) расчет финансирования части затрат на использование энергоресурсов по форме, согласно приложению 3 к настоящим Правилам; 3) расчет финансирования части затрат на осуществление научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по форме, согласно приложению 4 к настоящим Правилам; 4) расчет финансирования части затрат, связанных с проведением испытаний колесных транспортных средств и их компонентов, транспортировку образцов транспортных средств и их компонентов до места проведения испытаний и обратно, связанных с выпуском продукции, по форме, согласно приложению 5 к настоящим Правилам; 5) расчет финансирования, связанного с поддержкой гарантийных обязательств в отношении колесных транспортных средств категории М, в том числе повышенной проходимости категории G, по форме, согласно приложению 6 к настоящим Правилам; 6) расчет финансирования, связанного с поддержкой гарантийных обязательств в отношении колесных транспортных средств категорий N, в том числе повышенной проходимости категории G, по форме, согласно приложению 7 к настоящим Правилам; 7) отчет о производстве экологически чистых автомобильных транспортных средств по форме, согласно приложению 8 к настоящим Правилам; 8) утвержденную плановую калькуляцию себестоимости продукции (одной единицы) в части заявляемых затрат, указанных в подпункте 1) пункта 2 настоящих Правил, за исключением поддержки гарантийных обязательств. Сумма финансирования в соответствии с настоящим пунктом одного произведенного и реализованного на территории Республики Казахстан в данном календарном году экологически чистого автомобильного транспортного средства (соответствующего экологическому классу 4 и выше; с электродвигателями) не должна превышать среднеарифметическое значение сумм такого финансирования за прошедший календарный год в разрезе категорий колесных транспортных средств с соответствующими объемами двигателей и показателями полной массы. Далее указанная сумма финансирования одного экологически чистого автомобильного транспортного средства (соответствующего экологическому классу 4 и выше; с электродвигателями), произведенного в данном календарном году, корректируется пропорционально изменению месячного расчетного показателя по отношению к месячному расчётному показателю прошлого календарного года. Уполномоченный орган в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности может письменно обратиться к Оператору с предложением об изменении в данном календарном году объемов финансирования с предоставлением документов, подтверждающих обоснованность таких изменений. Оператор анализирует предложения уполномоченного органа в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности на предмет финансовых возможностей Оператора. По итогам анализа Оператор определяет объем финансирования и направляет на согласование в уполномоченный орган в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности. Уполномоченный орган в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности после получения предложений от Оператора согласовывает или направляет замечания Оператору. Оператор по итогам согласования с уполномоченным органом в области государственной поддержки индустриально-инновационной направляет соответствующие изменения в Инвестиционную политику на согласование уполномоченному органу в области охраны окружающей среды. Прочие суммы финансирования в соответствии с настоящим пунктом по направлениям, установленных подпунктом 1) пункта 2 настоящих Правил (далее - прочее финансирование), одного произведенного на территории Республики Казахстан в данном календарном году экологически чистого автомобильного транспортного средства (соответствующего экологическому классу 4 и выше; с электродвигателями) не должны превышать среднеарифметическое значение сумм финансирования произведенных и реализованных на территории Республики Казахстан экологически чистых автомобильных транспортных средств (соответствующего экологическому классу 4 и выше; с электродвигателями) за прошедший календарный год в разрезе категорий колесных транспортных средств с соответствующими объемами двигателей и показателями полной массы. Далее указанная сумма финансирования одного экологически чистого автомобильного транспортного средства (соответствующего экологическому классу 4 и выше; с электродвигателями), произведенного в данном календарном году, корректируется пропорционально изменению месячного расчетного показателя по отношению к месячному расчётному показателю прошлого календарного года. Общая сумма прочего финансирования определяется Оператором в его инвестиционной политике на соответствующий год, согласованной уполномоченным органом в области охраны окружающей среды в следующем порядке: 1) уполномоченный орган в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности на основании предложений Производителей направляет Оператору предложения об объемах прочего финансирования на соответствующий календарный год; 2) Оператор анализирует предложения уполномоченного органа в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности на предмет своих финансовых возможностей. По итогам анализа Оператор направляет уполномоченному органу в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности информацию об объемах доступных средств, которые могут быть выделены в качестве прочего финансирования; 3) уполномоченный орган в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности в пределах объемов доступных средств Оператора, которые могут быть им выделены в качестве прочего финансирования, формирует и направляет Оператору предложение об объемах прочего финансирования в разрезе Производителей и категорий транспортных средств; 4) Оператор на основании предложения уполномоченного органа в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности включает объемы прочего финансирования в соответствующий раздел Инвестиционной политики, который направляется на согласование уполномоченному органу в области охраны окружающей среды. Прочее финансирование не предоставляется по транспортным средствам, по которым в соответствии с настоящим пунктом уже осуществлено финансирование при их производстве и реализации на территории Республики Казахстан. Для получения прочего финансирования, Производитель, с которым заключен договор на финансирование, представляет Оператору заявление по форме, согласно приложению 10 к настоящим Правилам, с приложением документов, указанных в подпунктах 1)-8) настоящего пункта, таможенных деклараций и (или) товаросопроводительных документов в соответствии с таможенным законодательством Республики Казахстан.»; Также Правила дополнены пунктом 10-1 следующего содержания: «10-1. Для получения финансирования в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 настоящих Правил Производитель, с которым заключен договор на финансирование, ежемесячно представляет Оператору заявление о предоставлении финансирования (в согласованной с Оператором форме) скидки, предоставленной им физическим и юридическим лицами при реализации произведенного в Республике Казахстан экологически чистого автомобильного транспортного средства, с приложением документов, подтверждающих получение скидочных сертификатов от покупателей в течение предыдущего месяца. Размер скидки указывается в скидочном сертификате и представляет собой выраженную в тенге сумму. Скидочный сертификат действует в течение одного года с момента его выдачи и может быть передан иным лицам не более двух раз с момента его выдачи. Передача сертификата иным лицам не изменяет срок его действия. Скидка на приобретение произведенного на территории Республики Казахстан экологически чистого автомобильного транспортного средства (соответствующего экологическому классу 4 и выше; с электродвигателями) может быть суммирована не более чем по двум скидочным сертификатам на одно приобретаемое автомобильное транспортное средство. Для определения размера скидки уполномоченный орган в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности на основании предложений Производителей, направляет Оператору план производства экологически чистых автомобильных транспортных средств (соответствующего экологическому классу 4 и выше; с электродвигателями) и размер скидок в разрезе категории автомобильных транспортных средств на следующий год. Оператор анализирует предложения уполномоченного органа в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности на предмет финансовых возможностей Оператора. По итогам анализа Оператор определяет количество скидочных сертификатов и размер скидок, предусмотренных в них, в разрезе категории автомобильных транспортных средств и направляет на согласование в уполномоченный орган в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности. Уполномоченный орган в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности после получения предложений от Оператора согласовывает или направляет замечания Оператору. Оператор по итогам согласования с уполномоченным органом в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности включает количество скидочных сертификатов и размер скидок, в разрезе категории автомобильных транспортных средств в соответствующий раздел Инвестиционной политики на следующий год, который направляется на согласование уполномоченному органу в области охраны окружающей среды.» Совместный приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.