В Кызылординской области учителей принуждали ежегодно проходить платные медосмотры

Прокуратурой Кызылординской области выявлены факты принуждения учителей школ ежегодно проходить платные медицинские врачебные осмотры, сообщает сообщает Zakon.kz





Учителя проходили осмотр по видам, не предусмотренным «Правилами проведения обязательных медицинских осмотров», утвержденными приказам Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24.02.2015г. № 128.





Как отметил прокурор Кызылординской области Дауешов Х.З. – «согласно требованиям Правил работники школ, колледжей, высших учебных заведений, внешкольных учреждений перед началом каждого учебного года обязаны проходить лишь осмотр у терапевта и флюорографическое исследование. Дополнительные платные осмотры занимают не только значительное время педагогов, но и являются для них существенной финансовой нагрузкой».





Только в 2016 году поликлиники для пополнения своего бюджета незаконно обязали свыше 4 тыс. педагогов области дополнительно проходить осмотр у офтальмологов, отоларингологов, хирургов, гинекологов и других врачей, общая сумма оплаты которых составила более 3,5 млн. тенге.





«По мерам прокуратуры сейчас поликлиники возвращают учителям необоснованно оплаченные деньги. Уже 2 тыс. учителям вернули 2 млн. тенге» – сообщил прокурор области.



