В 2017 году Tesla удвоит число «суперчарджеров»

Tesla планирует не только строить новые объекты, но и увеличивать число зарядных портов на каждой станций.

За 2017 год производитель электромобилей Tesla намерен вдвое расширить свою фирменную зарядную сеть Supercharger – с нынешних 5,4 тысяч до 10 с лишним тысяч станций. Этот шаг компания связывает со скорым запуском своей первой массовой модели – хетчбэка Model 3. Параллельно будет наращиваться число малых станций Destination Charging, предназначенных для отелей, ресторанов и других зон отдыха. Количество таких «электрозаправок» вырастет с 9 до 15 тысяч.





Tesla планирует не только строить новые объекты, но и увеличивать число зарядных портов на каждой станций – в результате на каждой точке смогут одновременно заряжаться несколько десятков электрокаров. Судя по опубликованным рендерам, новые станции оборудуют солнечными батареями, что логично, ведь теперь «Тесла» владеет производящей их компанией SolarCity.





В корпоративном блоге на официальном сайте Tesla сообщается также, что зарядная сеть на территории Северной Америки вырастет в полтора раза, а в одной только Калифорнии появится свыше 1000 новых «суперчарджеров».



