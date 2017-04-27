Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В 2017 году Tesla удвоит число «суперчарджеров»

27 апреля 2017, 15:58

Tesla планирует не только строить новые объекты, но и увеличивать число зарядных портов на каждой станций.

За 2017 год производитель электромобилей Tesla намерен вдвое расширить свою фирменную зарядную сеть Supercharger – с нынешних 5,4 тысяч до 10 с лишним тысяч станций. Этот шаг компания связывает со скорым запуском своей первой массовой модели – хетчбэка Model 3. Параллельно будет наращиваться число малых станций Destination Charging, предназначенных для отелей, ресторанов и других зон отдыха. Количество таких «электрозаправок» вырастет с 9 до 15 тысяч.

Tesla планирует не только строить новые объекты, но и увеличивать число зарядных портов на каждой станций – в результате на каждой точке смогут одновременно заряжаться несколько десятков электрокаров. Судя по опубликованным рендерам, новые станции оборудуют солнечными батареями, что логично, ведь теперь «Тесла» владеет производящей их компанией SolarCity.

В корпоративном блоге на официальном сайте Tesla сообщается также, что зарядная сеть на территории Северной Америки вырастет в полтора раза, а в одной только Калифорнии появится свыше 1000 новых «суперчарджеров».

Текст: Александр Орехов
Фото: Tesla

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...