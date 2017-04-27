Во французском Реюньоне исламист открыл стрельбу по полицейским
27 апреля 2017, 15:59
Расследованием инцидента занялась антитеррористическая прокуратура Парижа.
На французском острове Реюньон подозреваемый в экстремизме мужчина открыл стрельбу из огнестрельного оружия, сообщают Vesti.ru.
Ранения получили двое полицейских, которые пытались его задержать.
"В ответ на стрельбу полицейские открыли огонь и нейтрализовали мужчину", — говорится в сообщении местных властей.
Как стало известно позднее, ранения, полученные стражами порядка, не представляют опасности для их жизни. Предполагаемый экстремист получил тяжелое ранение и был госпитализирован.
Экстремистом оказался 20-летний мужчина, который "недавно принял ислам". Расследованием инцидента занялась антитеррористическая прокуратура Парижа.
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