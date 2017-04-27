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Внесены изменения в стандарты государственных услуг в сфере предпринимательства
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Аннотация к документу: Приказ и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 15 марта 2017 года № 118 «О внесении изменений и дополнения в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 апреля 2015 года № 352 «Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере предпринимательства» (не введен в действие)
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В частности, изменения затронули стандарт государственной услуги «Обучение субъектов частного предпринимательства в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»:
пункт 3 изложен в следующей редакции:
«3. Государственная услуга оказывается по инструменту «Деловые связи» и компоненту «Бизнес-школа» Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», по компоненту «Обучение топ-менеджмента малого и среднего предпринимательства» - на базе автономной организации образования «Назарбаев Университет» (далее - услугодатель).
Прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляются в канцеляриях автономной организации образования «Назарбаев Университет», акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму», Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен».»;
пункт 6 изложен в следующей редакции:
«6. Результат оказания государственной услуги: направление на обучение в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020», либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 9-1 настоящего стандарта государственной услуги.
Форма предоставления результата оказания государственной услуги: бумажная.»;
пункт 9 изложен в следующей редакции:
«9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя (либо его представителя по доверенности):
по обучению в рамках инструмента «Деловые связи»:
1) заявка на участие по инструменту «Деловые связи» по форме согласно приложению 1 к настоящему стандарту государственной услуги;
2) копия документа, удостоверяющего личность услугополучателя;
3) справка с места работы услугополучателя.
по обучению в рамках компонента «Обучение топ-менеджмента малого и среднего предпринимательства»:
1) заявка на участие по компоненту «Обучение топ-менеджмента малого и среднего предпринимательства» по форме согласно приложению 2 к настоящему стандарту государственной услуги;
2) копия документа, удостоверяющего личность услугополучателя;
3) справка с места работы услугополучателя.
по обучению в рамках компонента «Бизнес-школа»:
1) заявка на участие по компоненту «Бизнес-школа»;
2) копия документа, удостоверяющего личность услугополучателя;
3) справка с места работы услугополучателя (при наличии).
Подтверждением принятия документов является регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцеляриях автономной организации образования «Назарбаев Университет», акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму», Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего документы.»;
Также изменения были внесены в следующие стандарты:
Стандарт государственной услуги «Предоставление государственных грантов в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»
Стандарт государственной услуги «Предоставление поддержки по развитию производственной (индустриальной) инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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