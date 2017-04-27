Внесены изменения в стандарты государственных услуг в сфере предпринимательства

В частности, изменения затронули стандарт государственной услуги «Обучение субъектов частного предпринимательства в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»: пункт 3 изложен в следующей редакции: «3. Государственная услуга оказывается по инструменту «Деловые связи» и компоненту «Бизнес-школа» Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», по компоненту «Обучение топ-менеджмента малого и среднего предпринимательства» - на базе автономной организации образования «Назарбаев Университет» (далее - услугодатель). Прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляются в канцеляриях автономной организации образования «Назарбаев Университет», акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму», Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен».»; пункт 6 изложен в следующей редакции: «6. Результат оказания государственной услуги: направление на обучение в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020», либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 9-1 настоящего стандарта государственной услуги. Форма предоставления результата оказания государственной услуги: бумажная.»; пункт 9 изложен в следующей редакции: «9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя (либо его представителя по доверенности): по обучению в рамках инструмента «Деловые связи»: 1) заявка на участие по инструменту «Деловые связи» по форме согласно приложению 1 к настоящему стандарту государственной услуги; 2) копия документа, удостоверяющего личность услугополучателя; 3) справка с места работы услугополучателя. по обучению в рамках компонента «Обучение топ-менеджмента малого и среднего предпринимательства»: 1) заявка на участие по компоненту «Обучение топ-менеджмента малого и среднего предпринимательства» по форме согласно приложению 2 к настоящему стандарту государственной услуги; 2) копия документа, удостоверяющего личность услугополучателя; 3) справка с места работы услугополучателя. по обучению в рамках компонента «Бизнес-школа»: 1) заявка на участие по компоненту «Бизнес-школа»; 2) копия документа, удостоверяющего личность услугополучателя; 3) справка с места работы услугополучателя (при наличии). Подтверждением принятия документов является регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцеляриях автономной организации образования «Назарбаев Университет», акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму», Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего документы.»; Также изменения были внесены в следующие стандарты: Стандарт государственной услуги «Предоставление государственных грантов в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» Стандарт государственной услуги «Предоставление поддержки по развитию производственной (индустриальной) инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.