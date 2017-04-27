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Власти нашли здание для карагандинского колледжа искусств

27 апреля 2017, 16:02

Колледжу также требуется десяток роялей, несколько фортепиано, духовые и струнные инструменты, а также студия звукозаписи.

Единственное на весь регион учебное заведение до этого ютилось в бывших корпусах Центра крови. Пару недель назад аким Карагандинской области Ерлан Кошанов навестил студентов и пообещал разрешить вопрос, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.

Сегодня журналистам представили новое здание колледжа искусств им. Таттимбета. Будущие актеры, режиссеры и музыканты переедут в один из корпусов Карагандинского государственного университета. Это здание пустовало около года, поскольку ранее в вузе произошло объединение факультетов.

Теперь в распоряжении студентов и преподавателей колледжа искусств 5,5 тысяч квадратных метров площади. В трехэтажном здании будет своя столовая, библиотека, спортивный, актовый и хореографический залы.



– Это просто подарок! Мы хотим поблагодарить Главу государства за поддержку и культуры, и молодежи. «Назначил он нам нового акима, и тот сразу решил этот больной вопрос», – говорит Олег Плицын, заведующий фортепианным отделением колледжа. – После 27 лет мытарства у нас наконец-то есть свое здание! Три этажа. Вы ведь помните, как раньше было? Двери аудитории открываешь, и можно ударить идущего в коридоре, а если две двери напротив открыть, то вообще прохода не оставалось. Репетировали прямо в коридорах. А теперь у нас будут достойные условия для обучения и репетиций.

Сейчас зданию требуется ремонт. По самым скромным подсчетам, колледжу также требуется десяток роялей, несколько фортепиано, духовые и струнные инструменты, а также студия звукозаписи.

– Все это нам обещали закупить в управлении образования, – сообщил директор колледжа Мейырхан Адамбеков. – Нам сказали, что закупят десять роялей, костюмы для национального оркестра, компьютеры, мультимедийную доску, студию звукозаписи. Кроме того, нам обещали сделать здесь ремонт – перестелить две тысячи квадратных метров линолеума, заменить сантехнику, трубы, сделать перегородки в больших аудиториях, чтобы была возможность заниматься индивидуально.

Ремонт в новом здании колледжа должны закончить к первому сентября, чтобы с начала учебного года у студентов была возможность заниматься в комфортных условиях.

Фото: акимат Карагандинской области

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