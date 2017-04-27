Слишком сексуальной актрисе отказали в съемках

Ведомство приняло такое жесткое решение из-за излишней сексуальности девушки.





Отказ был мотивирован формулировкой "слишком сексуальна". По словам девушки, представители ведомства провели с ней серьезный разговор. Она призналась, что впредь постарается быть скромнее. При этом актриса подчеркнула, что никогда не снималась в откровенных фильмах, в отличие от других ее коллег.









"Я знаю, что это мое право – одеваться так, как мне хочется. Но наша культура, народ Камбоджи этого не принимает", – цитирует актрису Daily Mail. "Я постараюсь не быть такой сексуальной, как на снимках, которые я выкладываю в Facebook", - пообещала Дэнни.