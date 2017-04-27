Слишком сексуальной актрисе отказали в съемках
27 апреля 2017, 16:08
При этом актриса подчеркнула, что никогда не снималась в откровенных фильмах, в отличие от других ее коллег.
Министерство культуры Камбоджи запретило 24-летней актрисе Дэнни Кван сниматься в фильмах в течение года, сообщают Дни.ру.
Ведомство приняло такое жесткое решение из-за излишней сексуальности девушки.
Отказ был мотивирован формулировкой "слишком сексуальна". По словам девушки, представители ведомства провели с ней серьезный разговор. Она призналась, что впредь постарается быть скромнее. При этом актриса подчеркнула, что никогда не снималась в откровенных фильмах, в отличие от других ее коллег.
"Я знаю, что это мое право – одеваться так, как мне хочется. Но наша культура, народ Камбоджи этого не принимает", – цитирует актрису Daily Mail. "Я постараюсь не быть такой сексуальной, как на снимках, которые я выкладываю в Facebook", - пообещала Дэнни.
В свою очередь представитель от министерства прокомментировал решение ведомства, заявив, что, являясь деятелем культуры, актриса не имеет права носить одежду, которую хочет. Ведь своим поведением она подает пример другим.
Стоит отметить, что многие активисты Камбоджи осудили такое решение министерства. Они назвали действия ведомства дискриминацией. Одна из правозащитниц заявила, что подобное происходит только в отношении женщин, и назвала это дискриминацией по половому признаку и нарушением гендерного равенства.
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