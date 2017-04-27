На реках Алматинской, Жамбылской областей и ЮКО ожидаются паводки и склоновые стоки
27 апреля 2017, 16:11
Также синоптики прогнозируют понижение температуры и даже мокрый снег.
Синоптики объявили штормовое предупреждение в связи с прогнозом сильных дождей и формирования паводков на реках Южно-Казахстанской, Алматинской и Жамбылской областей в период 28-29 апреля, передает Zakon.kz
Так, 28 апреля в Жамбылской области ожидаются осадки (дождь с переходом в мокрый снег), ночью в горных и предгорных районах сильные. Местами ожидаются гроза, возможен град, усиление северо-западного ветра с переходом на северо-восточный 15-20, порывы 25 м/с. 29-30 апреля ожидается понижение температуры ночью до 0-5 тепла, местами 3 мороза, днем до 9-14, местами 6 тепла.
28 апреля в горах Южно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки, ночью 29 апреля с переходом в мокрый снег. Местами гроза, град, усиление северо-западного ветра 15-20 м/с. Ночью 28-30 апреля ожидаются заморозки на поверхности почвы 2 градуса.
28 апреля - 1 мая в Алматинской области ожидаются дождь, местами сильный, 30 апреля – 1 мая в горных и предгорных районах переход дождя в мокрый снег. Местами ожидаются гроза, возможен град, западный ветер 18-23 м/с. 30 апреля-1 мая ожидается понижение температуры ночью до 1-6 тепла, местами 2 мороза, днем до 11-16 тепла.
Фото: Gismeteo.kz
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