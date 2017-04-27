Инвестиции и экспорт являются ключевыми каналами экономической диверсификации Казахстана

Сегодня в Астане на мероприятии под председательством Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева руководитель офиса по вопросам инвестиционного климата Всемирного Банка Нимак Иван презентовал проект Национальной инвестиционной стратегии по привлечению инвестиций.

«Для того, чтобы облегчить процесс диверсификации экономики, типы инвестиций должны быть изменены. Они должны быть сфокусированы не только на сырьевом или природных ресурсах, они должны двигаться к другим видам инвестиций: качественным и количественным. Мы ищем более эффективные инвестиции для обеспечения экономического роста и модернизации», - отметил в своем докладе Н.Иван.

По его словам, Национальная стратегия по привлечению и удержанию инвестиций представляет собой Дорожную карту по диверсификации ПИИ в Казахстане и увеличению доли инвестиций с высокой добавленной стоимостью, ориентированных на повышение эффективности.

Представитель Всемирного Банка уточнил, что стратегические цели будут достигнуты за счет использования трех взаимосвязанных подходов: привлечения новых видов инвестиций, увеличения выгод от существующих ПИИ, проведения стратегической приватизации и использования ГЧП.

В качестве приоритетов стратегии Н.Иван обозначил три направления: реформы по улучшению инвестклимата, продвижение и позиционирование инвестиций на международных рынках, приватизация и ГЧП.