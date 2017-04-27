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Следственный комитет РФ опроверг информацию о перегрузке разбившегося под Сочи Ту-154

27 апреля 2017, 16:24

В ведомстве также сообщили, что причины крушения самолета будут установлены после летно-технических экспертиз

Следственный комитет РФ опроверг информацию СМИ о том, что перегрузка стала причиной крушения самолета Ту-154 над Черным морем близ Сочи. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, передает ТАСС.

"Появившееся заявление в прессе о перегрузке воздушного судна Ту-154, которая якобы стала причиной катастрофы над Черным морем, не соответствует установленным фактическим обстоятельствам и материалам уголовного дела", - заявила Петренко.

Она отметила, что "окончательное решение по уголовному делу будет принято военно-следственными органами СК России только после проведения комплекса летно-технических экспертиз". "Публикуемые в СМИ гипотезы о возможных причинах крушения самолета не опираются на факты и являются личными суждениями их авторов", - подчеркнула представитель СК.

Напомним, Ту-154 Минобороны России разбился рано утром 25 декабря 2016 года. Катастрофа произошла вскоре после вылета лайнера из аэропорта Адлера. На борту самолета находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на базе Хмеймим в Сирии. Все они погибли.

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Фото: © Пресс-служба МЧС России/ТАСС



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