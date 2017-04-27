Следственный комитет РФ опроверг информацию о перегрузке разбившегося под Сочи Ту-154

" Появившееся заявление в прессе о перегрузке воздушного судна Ту-154, которая якобы стала причиной катастрофы над Черным морем, не соответствует установленным фактическим обстоятельствам и материалам уголовного дела ", - заявила Петренко.





Она отметила, что "окончательное решение по уголовному делу будет принято военно-следственными органами СК России только после проведения комплекса летно-технических экспертиз". "Публикуемые в СМИ гипотезы о возможных причинах крушения самолета не опираются на факты и являются личными суждениями их авторов", - подчеркнула представитель СК.



