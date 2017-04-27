Юлия Якупбаева стала членом Общественного совета Министерства здравоохранения РК
При Министерстве здравоохранения Республики Казахстан сформирован Общественный совет Министерства здравоохранения Республики Казахстан (Общественный совет Министерства) из числа представителей Министерства и представителей некоммерческих организаций.
Единогласным решением членов рабочей группы по формированию Общественного совета Якупбаева Юля Константиновна была выбрана в качестве члена Общественного совета Министерства. В члены Общественного совета Министерства также вошли Министр здравоохранения РК - Биртанов Е.А., ответственный секретарь Министерства здравоохранения Республики Казахстан (МЗ РК), директора Департаментов стратегического развития и общественного здравоохранения и организации медицинской помощи МЗ РК, президенты и директора Ассоциаций и общественных объединений и фондов.
Члены Общественного совета Министерства будут принимать участие в обсуждении и рассмотрении проектов бюджетных программ МЗ РК, стратегического плана МЗ РК, проектов государственных и правительственных программ, проектов нормативно-правовых актов касающихся прав, свобод и обязанностей граждан в области здравоохранения, разработки и внесения в государственные органы предложений по совершенствованию законодательства Республики Казахстан, а также рассмотрение обращений физических и юридических лиц по вопросам совершенствования государственного управления и организации прозрачной работы государственного аппарата, включая соблюдение норм служебной этики.
Членство в Общественном совете Министерства Юлии Якупбаевой будет способствовать повышению оперативности и эффективности выработки позиций предпринимателей при принятии стратегических решений по проблемным вопросам сектора здравоохранения Республики Казахстан.
Справочно:
Юлия Константиновна Якупбаева, родилась в 1977 году в г.Алма- Ата. Окончила Казахскую государственную академию управления (Алматы, Казахстан) (1998), по специальности «Финансы и кредит». Более 19 лет проработала в финансовой отрасли Казахстана, начиная с ведущего специалиста Департамента финансового надзора Национального банка РК (1998-2002). Далее работала экспертом по финансовым вопросам, директором Департамента по рынку ценных бумаг и пенсионному сектору в Ассоциации финансистов Казахстана (2002-2007); Управляющим директором Ассоциации финансистов Казахстана (2007-2011); заместителем председателя правления Совета Ассоциации финансистов Казахстана (2011-2012); Управляющим директором - Членом Правления НЭПК «Союз «Атамекен»; советником Председателя Президиума Национальной палаты предпринимателей РК (2013-2014); Курировала вопросы финансового сектора, налогообложения, тарифообразования и конкуренции (2012-2013);
В настоящее время - заместитель Председателя Правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» (с 11.2014).
Также занимала должности независимого директора-члена Совета директоров ряда компаний, в том числе АО «Казкоммерц Секьюритиз», АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»; являлась членом Правления Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК (с 12.2016); членом общественного совета ЕНПФ (с 02.2017).
Награждена юбилейной медалью к 20-летию Независимости Республики Казахстан, общественным орденом Ассоциации финансистов Казахстана «Заслуженный финансист», медалью НЭПК «Союз «Атамекен» «За верность делу» II степени, юбилейной медалью «25 лет Независимости Республики Казахстан» (12.2016).
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