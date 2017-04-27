В Западном Казахстане запущено производство экспортных нефтепродуктов

На заводе «Конденсат» в г. Аксай (Западно-Казахстанская область, ЗКО) введена в эксплуатацию Секция вакуумной перегонки (СВП), которая позволит производить ценные экспортные нефтепродукты высокого передела – гудрон и вакуумный газойль, передает пресс-служба акима региона.





Ввод в эксплуатацию СВП стал очередным этапом инвестиционного проекта по расширению и модернизации производства моторных топлив на заводе АО «Конденсат», профинансированного «Банком Развития Казахстана» (БРК) дочерняя организация Холдинга «Байтерек». В декабре 2016 года на предприятии было запущено коммерческое производство автомобильного топлива экологического класса Евро-5.





«Финансирование проектов в отрасли нефтепереработки соответствует мандату Банка по развитию приоритетных отраслей экономики. На сегодняшний день БРК финансирует модернизацию двух из трех существующих в стране крупных нефтеперерабатывающих заводов – Атырауского и Павлодарского. Ввод в эксплуатацию новых мощностей на АО «Конденсат» способствует, как увеличению глубины переработки и получению новых нефтепродуктов высокого качества, так и созданию новых рабочих мест и расширению перспектив для дальнейшего развития предприятия» - отметил старший банкир Дирекции по работе с клиентами БРК Бахытжан Омаров.





СВП была введена в эксплуатацию на заводе «Конденсат» в сжатые короткие сроки – строительство технологической установки длилось около года и в течение одного месяца проводились пуско-наладочные работы. В ходе строительства СВП проложено более 16 км трубопроводов, возведено около 1000 тонн металлоконструкций и построено семь резервуаров общим объемом 4000 м3.





Новая установка СВП мощностью 250 000 тонн в год позволяет перерабатывать тяжелые нефтепродукты и повысить выход светлых и осветленных нефтепродуктов до 90%. Таким образом, за счет вакуумной перегонки увеличивается глубина переработки нефтепродуктов, а также расширяется ассортимент готовой продукции с добавленной стоимостью.









На сегодняшний день СВП работает в штатном режиме. Первая товарная продукция уже готовится к отгрузке.





«На новой Секции вакуумной перегонки уже произведено около 1000 тонн гудрона, который используется для производства дорожного и кровельного битума и пользуется большим спросом на рынке. Также мы произвели уже около 2 500 тонн вакуумного газойля. Это еще более ценный продукт, который используется для производства дизтоплива, бензина и смазочных масел. Вакуумный газойль мы планируем поставлять на нефтеперерабатывающие предприятия Казахстана, России и дальнего зарубежья. Первая партия произведенного газойля сейчас направляется на экспорт в Финляндию» - отметил генеральный директор АО «Конденсат» Эдуард Джунусов.





Общая стоимость проекта модернизации и расширения мощностей АО «Конденсат», финансируемого БРК, составляет 168,6 млн долларов США. Банк предоставил займ в сумме 120 млн долларов США сроком до 11 лет. Проект финансируется в рамках Государственной Программы индустриально-инновационного развития РК на 2015-2019 гг. (ГПИИР-2).









С момента запуска в декабре 2016 года коммерческого производства бензина класса «Евро-5» на заводе произведено более 20 000 тонн топлива, из которых по состоянию на 23 апреля 2017 года на рынке ЗКО реализовано 18 800 тонн. Таким образом, за этот период в регионе, испытывающем растущий дефицит нефтепродуктов, осуществлено импортозамещение порядка 10% завозимого с России топлива. В перспективе веденные в эксплуатацию нефтеперерабатывающие мощности АО «Конденсат» позволят полностью покрыть потребности западных регионов Казахстана в качественном высокооктановом бензине. До конца текущего года на предприятии в рамках проекта модернизации будет введен в эксплуатацию также цех по гидроочистке дизеля.







