Алматинский таксист вернул японскому туристу забытый в машине iPhone и платежную карту
27 апреля 2017, 16:33
Дипломат японского представительства в Казахстане выразил признательность водителю такси за его доброжелательность и проявленную заботу к незнакомому иностранному туристу.
Стали известны подробности счастливой истории о том, как алматинский водитель такси вернул японскому туристу утерянные вещи, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
В посольство Японии в Астане поступил звонок от водителя такси из Алматы, который сообщил о том, что один из японских туристов забыл свой сотовый телефон iPhone 6S и платежную карту у него в машине.
Ценные находки были возвращены владельцу.
«С утра как обычно ехал на работу. Подобрал голосовавших, они ехали на вокзал Алматы 2. Все как обычно - доехали, рассчитались. Я поехал по своим делам, на работу. По окончании рабочего дня забрал дочку из школы. Она села на заднее сидение и вдруг спрашивает меня, почему я телефон туда бросил. Я не сразу понял, о чем речь. Она показала мне находку, и тогда только я вспомнил, что с утра подвозил пассажиров», - рассказал водитель по имени Талгат.
Он оказался настолько скромным, что не стал называть свою фамилию. «Начали выяснять подробности, обратились в полицию, где посоветовали позвонить в посольство Японии, отправил им фотографии. Вскоре на телефон пришло сообщение на искаженном русском языке (иностранец использовал программу перевода - Прим автора). По номеру вышли на гостиницу в Балхаше, общими усилиями нашли туристов», - пояснил он.
Алматинец отмечает, что ранее работал в службе такси и сталкивался с разными случаями.
«Люди забывали телефоны, но в то время они были кнопочными. Мы их, естественно, возвращали владельцам», - сообщил Талгат.
Таким образом, телефон и платежная карточка нашли своего счастливого владельца. Турист из Японии, который планировал посетить Китай на автобусе после пребывания в Казахстане, благодарен за оказанную доброту казахскому водителю. Дипломат японского представительства в Казахстане выразил признательность водителю такси за его доброжелательность и проявленную заботу к незнакомому иностранному туристу.
Альберт Ахметов
Фото с сайта inform.kz
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