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В 2020 году Uber запустит летающее электротакси

27 апреля 2017, 16:39

В реализации этого проекта «Уберу» помогают многие компании.

К 2020 году компания Uber запустит в эксплуатацию первые летающие такси. Это будут компактные аппараты на электрической тяге с вертикальными взлетом и посадкой. Низкий уровень шума от электромоторов позволит использовать данные транспортные средства в городской черте.

О массовых полетах речи пока не идет – для начала Uber запустит новую службу в тестовом режиме в городе Даллас, штат Техас, и в Объединенных арабских эмиратах. В частности, летающие такси будут работать в 2020 году на Всемирной выставке в Дубае. Самое интересное, что полет будет стоить немногим больше обычной поездки, и при этом позволит в разы сократить время на перемещение пассажиров.

В реализации этого проекта «Уберу» помогают многие компании. В частности, разработкой революционных такси занимаются Bell Helicopter, Aurora, Pipistrel, Mooney и Embraer, а эксклюзивную зарядную сеть для них создаст ChargePoint – крупнейший производитель и поставщик зарядок для электромобилей и гибридов в Северной Америке.

Текст: Александр Орехов
Фото: Uber

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