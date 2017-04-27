Бывший футболист «Ювентуса» устроил драку в матче Кубка Либертадорес

33-летний бразилец после финального свистка начал избивать одного из игроков команды-соперника, после чего в драку включились футболисты обоих клубов.

Полузащитник бразильского «Палмейрас» Фелипе Мело стал зачинщиком массовой потасовки на поле после окончания матча Кубка Либертадорес против уругвайского «Пеньяроля» (3:2). Видео инцидента размещено на канале Sports Time Mx в YouTube.





33-летний бразилец после финального свистка начал избивать одного из игроков команды-соперника, после чего в драку включились футболисты обоих клубов. Сам Мело поспешил ретироваться с поля, а спортсменов смогли успокоить стюарды и сотрудники полиции, пишет lenta.ru



