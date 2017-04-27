Бывший футболист «Ювентуса» устроил драку в матче Кубка Либертадорес
27 апреля 2017, 16:45
33-летний бразилец после финального свистка начал избивать одного из игроков команды-соперника, после чего в драку включились футболисты обоих клубов.
Полузащитник бразильского «Палмейрас» Фелипе Мело стал зачинщиком массовой потасовки на поле после окончания матча Кубка Либертадорес против уругвайского «Пеньяроля» (3:2). Видео инцидента размещено на канале Sports Time Mx в YouTube.
33-летний бразилец после финального свистка начал избивать одного из игроков команды-соперника, после чего в драку включились футболисты обоих клубов. Сам Мело поспешил ретироваться с поля, а спортсменов смогли успокоить стюарды и сотрудники полиции, пишет lenta.ru.
Европейским футбольным болельщикам Мело известен по выступлениям за итальянские «Фиорентину» (2008 — 2009), «Ювентус» (2009 — 2011) и «Интер» (2015 — 2017).
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com