В КПО состоялась ежегодная церемония награждения в области ОТ, ТБ и ООС
27 апреля 2017, 16:49
Подобные конкурсы позволяют найти совместные решения сложных производственных задач.
В компании «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В» (КПО) 26 апреля состоялась ежегодная церемония награждения в области охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды (ОТ, ТБ и ООС).
В мероприятии приняли участие высшее руководство КПО и компаний “Шелл Казахстан» и «Аджип Карачаганак», сотрудники КПО и подрядных организаций.
К наградам были представлены победители ежегодного конкурса по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды (ОТ, ТБ и ООС), лучшие работники в сфере ОТ, ТБ и ООС по итогам 2016 года, победители программы «Карточка ОТ, ТБ и ООС» по итогам 2016 года.
Как отметил директор КПО Ренато Мароли, «Статистические показатели КПО в области ОТ, ТБ и ООС являются одними из лучших среди казахстанских и мировых нефтегазовых предприятий. Для достижения столь высоких результатов мы реализуем целый ряд инициатив по предотвращению производственных аварий и происшествий. При этом сознательная ответственность каждого работника за соблюдение правил техники безопасности является неотъемлемой частью культуры производства КПО и подрядных организаций».
«За прошедшие годы мы добились прекрасных результатов в сфере ОТ, ТБ и ООС и это было неоднократно отмечено нашими компаниями-соучредителями», - добавил Ренато Мароли.
Как было отмечено, в КПО на сегодняшний день зарегистрировано 318 дней без происшествий с потерей трудоспособности. Это достижение символизирует приверженность персонала и подрядчиков КПО делу техники безопасности и охраны труда, а также передовым стандартам экологической деятельности.
На церемонии сотрудники компании КПО были также отмечены специальными наградами компании «Шелл».
Как отметил Ренато Мароли в своем обращении к участникам и победителям конкурса, «успех компании КПО в области ОТ, ТБ и ООС в большой степени зависит от производственной деятельности подрядных организаций и выполнения ими собственных обязательств».
«При этом подобные конкурсы позволяют найти совместные решения сложных производственных задач и поделиться опытом по дальнейшему улучшению показателей в сфере ОТ, ТБ и ООС», - добавил Ренато Мароли.
Аксай, Западно-Казахстанская область
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