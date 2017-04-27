100 шагов по 5 институциональным реформам: 35 шаг

В Программе Президента Республики Казахстан «100 шагов по 5 институциональным реформам», где одной из стратегических целей является вхождение Казахстана в тридцатку самых развитых стран мира, в 35-м шаге предусмотрено введение в рыночный оборот земель сельхозназначения с целью их эффективного использования. Внесение изменений в Земельный кодекс и другие законодательные акты.

Согласно пункту 4 статьи 386 Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» по земельным участкам, предназначенным для строительства объектов и не используемым в соответствующих целях или используемым с нарушением законодательства Республики Казахстан, базовые ставки налога, установленные статьями 381, 382, 383, 384 и 386 Налогового кодекса, увеличиваются в десять раз с даты вручения уполномоченным органом по контролю за использованием и охраной земель письменного предупреждения собственнику или землепользователю. Департаментом государственных доходов по Жамбылской области проводится работа по налоговому контролю за исполнением налогоплательщиком налогового обязательства по уплате налогов по земельным участкам, предназначенных для строительства объектов, не используемых в соответствующих целях или используемых с нарушением законодательства Республики Казахстан. По результатам камерального контроля налоговой отчетности и сведений государственного уполномоченного органа по контролю за использованием и охраной земель всего за 2015 год по 20 земельным участкам доначислено и взыскано земельного налога на 1 532,1 тыс. тенге, а за 2016 год по 19 земельным участкам - 1 942,0 тыс. тенге.