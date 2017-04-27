Боевики ИГ* уходят из Сирии и Ирака в Афганистан, заявили в ОДКБ

"Сегодня в Афганистан устремился поток недобитых в Сирии и Ираке боевиков ИГ*, которые со временем могут превратить эту страну в плацдарм для экспансии на территорию государств-членов ОДКБ", — сказал Семериков, выступая на Московской конференции по международной безопасности.





По его словам, ситуация в стане также усугубляется действиями движения "Талибан"*, нарастающим наркотрафиком, продолжающимся противостоянием различных этнических и религиозных группировок.



