Боевики ИГ* уходят из Сирии и Ирака в Афганистан, заявили в ОДКБ
27 апреля 2017, 17:00
Ситуация в стане также усугубляется действиями движения "Талибан"*, нарастающим наркотрафиком, продолжающимся противостоянием различных этнических и религиозных группировок.
Террористы группировки "Исламское государство"* перемещаются из Сирии и Ирака в Афганистан, что создает угрозу для стран ОДКБ, заявил исполняющий обязанности генсека ОДКБ Валерий Семериков, сообщает РИА Новости.
"Сегодня в Афганистан устремился поток недобитых в Сирии и Ираке боевиков ИГ*, которые со временем могут превратить эту страну в плацдарм для экспансии на территорию государств-членов ОДКБ", — сказал Семериков, выступая на Московской конференции по международной безопасности.
По его словам, ситуация в стане также усугубляется действиями движения "Талибан"*, нарастающим наркотрафиком, продолжающимся противостоянием различных этнических и религиозных группировок.
*Террористическая организация, запрещенная в Казахстане
Фото: Novinite.ru
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