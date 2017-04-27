В Казахстане внедрены новые подходы в сферу привлечения инвестиций

Сегодня во время презентации проекта Национальной инвестиционной стратегии компании «Kazakh Invest» с участием Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек доложил о новых подходах в сфере привлечения инвестиций и координации деятельности государственных органов.

Он отметил, что за последние годы в стране проведена комплексная работа по созданию благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности.

Совместно с ОЭСР проведено два обзора инвестиционной политики Казахстана, по итогам которых Правительством принят Детальный план по улучшению инвестиционного климата страны.

«За последние 5 лет мы серьезно изменили наше законодательство в соответствии со стандартами ОЭСР: упростили миграционно-визовый режим, разрешительную систему, налогообложение, таможенный контроль», - сказал Ж.Касымбек.

В результате реформ повысилась конкурентоспособность бизнес-среды. Казахстан поднял свою позицию в рейтинге «Doing Business» Всемирного Банка с 41 на 35. В феврале текущего года Совет ОЭСР принял решение пригласить Казахстан в качестве ассоциированного члена Комитета по инвестициям ОЭСР.

Кроме того, было отмечено, что принимаемые меры повлияли и на показатели страны. По итогам 2016 года валовый приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан по сравнению с 2015 годом вырос на 40%, составив 20,6 млрд. долларов.

Министр отметил, что наибольший рост наблюдается в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, электроснабжении и информационных технологиях.

В целом, сегодня сохраняется тенденция роста инвестиций в обрабатывающую промышленность.

В страновом разрезе наибольший объем ПИИ приходится на следующие страны: Нидерланды, США, Швейцария, Франция, Китай, Россия, Бельгия, Великобритания.

Подробнее Ж.Касымбек рассказал о проводимой комплексной работе по переформатированию системы привлечения инвестиций. В ее рамках до конца июня 2017 года будет разработана Национальная стратегия по привлечению инвестиций, которая даст комплексное видение откуда, как и куда привлекать инвестиции, определит четкие механизмы координации всех государственных органов и национальных компаний.

Созданная специализированная нацкомпания по инвестициям «Kazakh Invest» выступит в качестве «единого переговорщика» от имени Правительства с целевыми ТНК и крупными инвесторами. Ж.Касымбек отметил, что данной компании предан особый статус: Совет директоров в ней возглавляет Премьер-Министр РК. А это, по словам министра, говорит о том, что привлечение и сопровождение инвесторов - важнейший приоритет.

В настоящее время действует 19 секторов обслуживания инвесторов в регионах. До конца первого полугодия 2017 года «одно окно» заработает в онлайн-режиме.

Стоит отметить, что в регионах представители «Kazakh Invest» будут наделены статусом внештатных советников акимов областей и города Алматы.

Ж.Касымбек упомянул о внедрении в скором времени информационно-мониторинговой системы - follow up, которая объединит всех ответственных за работу с инвесторами, а самим инвесторам позволит отслеживать в режиме онлайн ход предоставления госуслуг.

Также с целью решения проблемы отсутствия проработанных, готовых для продвижения инвесторам проектов в ближайшее время будет обеспечена так называемая «упаковка» нишевых проектов в соответствии с международными стандартами.

Министр указал на необходимость использования потенциала крупных международных инвестиционных форумов. Для этого будет разработан единый график зарубежных инвесторских мероприятий, в которых рекомендуется участие казахстанской стороны.

В заключение Ж.Касымбек отметил, что в Казахстане выстроены системные отношения с иностранными инвесторами на всех уровнях. Положительную характеристику министр дал деятельности таких организаций, как Совет иностранных инвесторов при Президенте РК, Совет по улучшению инвестиционного климата при Правительстве РК, Ассоциация «Казахстанский Совет иностранных инвесторов», «Европейская бизнес-ассоциация Казахстана», институт Инвестиционного омбудсмена.