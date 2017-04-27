Даниал Ахметов: Латиница – это и есть переход к английскому языку

Аким ВКО Даниал Ахметов в ходе сегодняшней пресс-конференции в СЦК заявил, что латиница – это и есть переход к английскому языку , передает , передает Zakon.kz





«Мы провели переговоры, достигли соглашения с Министерством образования, что мы ведем пилотный проект по трехязычию. Но прежде чем приступить к этой работе, мы провели аудит и действительно - результаты не впечатлили. Но! Это наши с вами учителя и я их прекрасно понимаю. У меня мама 46 лет проработала учителем начальных классов. Таковы были условия, такова была жизнь в середине 90-х, в начале 2000-х», - сказал областной аким.





По словам Даниала Ахметова, все 3400 учителей английского, казахского и русского языков будут обучаться три года. «В прошлом году все учителя английского языка, обучали носители английского языка. То, что касается казахского языка – обучают наши лучшие педагоги. И то, что касается русского языка в казахской школе – то же самое», - дополнил аким.





«Мы радуемся и гордимся, если из тысяча один русский ребенок говорит чисто на казахском языке. Почему? Ведь большинство казахов говорят отлично на русском языке, и этим никого не удивишь и не обрадуешь. Это как само собой разумеющееся, банальное явление. Потому что были большие трудности, у нас была другая методика, иная программа. Мы все это изменили. Мы поменяли методику, мы поменяли программу. Сегодня методика ведения казахского языка полностью адаптирована под английские стандарты университета Кэмбриджа. Английский язык тоже ведется по кэмбриджской системе – это больше разговорного и меньше грамматики», - пояснил аким области и он добавил "Мы первые в стране издали и обеспечили всех своими учебниками и это первый шаг к тому, чтобы наши с вами дети очень быстро освоили латиницу. А латиница – это и есть переход к английскому языку! Обучаем хорошо английскому – знаем хорошо латиницу!», - сказал аким.





В заключение своих слов, Даниал Ахметов подчеркнул, что 40 % мирового пространства, ввиду человеческих ресурсов, концептуально связана с латиницей, вот почему выбор пал на латиницу. «Наша программа ложится на программу изучения латиницы и я очень рад, что через два года образовательное пространство Казахстана получит первый, и я уверен, положительный опыт быстрого освоения казахского и английского языка для всех. И это ляжет в основу быстрого освоения латиницы», - резюмировал аким ВКО.



