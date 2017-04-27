Google начал испытывать автопилот на обычных людях

Пока сервис работает бесплатно и без ограничений по времени, но лишь на определенной территории.

Компания Waymo, отвечающая в холдинге Alphabet за беспилотные автомобили (бывший проект Google Car), начала возить в своих роботизированных машинах обычных людей. Экспериментальный проект, получивший название Early Rider, реализуют в американском городе Финикс – столице штата Аризона.





Вызвать такси с автопилотом можно при помощи приложения для смартфона. Водитель за рулем все-таки будет – но лишь для экстренных случаев. Пока сервис работает бесплатно и без ограничений по времени, но лишь на определенной территории. Цель тестирования – понять, как именно люди будут пользоваться подобной услугой в будущем. Компания просит первых пассажиров делиться впечатлениями о поездке, чтобы использовать эту информацию для улучшения беспилотников.





Первоначально парк Waymo состоял из 100 переоборудованных Chrysler Pacifica Hybrid, но с расширением программы испытаний компания заказала у Fiat Chrysler Automobiles еще 500 экземпляров той же модели.







