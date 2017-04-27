По традиции сбор участников намечен на 08:30 часов, а сам велопробег стартует в 09:00 с пересечения проспекта Аль-Фараби и улицы Таттимбета на территории БЦ «Нурлы Тау».

30 апреля, в Алматы состоится второй велопробег нынешнего сезона, посвященный Международной специализированной выставке «Астана ЭКСПО-2017», в рамках городской программы по развитию массового спорта «Спорттық Алматы», сообщает в рамках городской программы по развитию массового спорта «Спорттық Алматы», сообщает Zakon.kz





По традиции сбор участников намечен на 08:30 часов, а сам велопробег стартует в 09:00 с пересечения проспекта Аль-Фараби и улицы Таттимбета на территории БЦ «Нурлы Тау». Оттуда любители велопробегов в восточном направлении по ВОАД спустятся до Толе Би, затем с этой улицы поворачивают на Кайырбекова и финиширует в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького. В целом, протяженность пути будет составлять 10 км.





На финише участников данного мероприятия ожидают интересные программы, розыгрыш ценных призов и подарков, главный приз – велосипед.





Управление физической культуры и спорта города Алматы также сообщает, что в рамках городской масштабной программы «Спорттық Алматы» в этом году в мегаполисе состоится 20 велопробегов, в том числе и ночные. В целях безопасности, обязательным требованиям ко всем участникам является наличие защитных шлемов.







