Проектом «Халықты қауіпсіздікпен қамтамасыз ету» охвачено почти 100 тысяч актюбинцев

В Актюбинской области подведены итоги проекта «Халықты қауіпсіздікпен қамтамасыз ету», реализованного с 3 по 26 апреля 2017 года в Алгинском, Байганинском, Темирском, Мугалжарском, Шалкарском районах и г. Актобе , передает информационный центр «Ақтөбе ақпарат».





- 7 рабочих групп из более 130 экспертов, в числе которых врачи, соцработники, бизнес-тренеры, имамы и теологи, посетили 57 сел и 5 городов, проехав в совокупности свыше 10 тысяч километров. Проведено более 1400 мероприятий с охватом порядка 100 тысяч человек, около 1,5 тысячи актюбинцев получили конкретную помощь, - сообщил в ходе пресс-конференции в информационном центре «Ақтөбе ақпарат» заместитель прокурора Актюбинской области Нурдаулет Суиндиков.





По его словам, в рамках проекта особое внимание было уделено развитию бизнес среды, решению социально-бытовых и экономических проблем жителей сел и городов области.





Так, 45 сельских акимов обучены навыкам мотивации жителей на занятие предпринимательством. Жителям городов и районов разъяснены азы ведения бизнеса и программ господдержки предпринимательства. Профинансированы конкретные бизнес-идеи. В частности, институты развития выдали 414 млн. тенге. Одобрены проекты еще на 235 млн. тенге. Трудоустроено 44 человека. В ходе благотворительной акции «Помоги ближнему» оказана помощь 44 малообеспеченным семьям.





Лучшие врачи области с выездом в села проводили медосмотр населения. Необходимое лечение получили более 500 человек, 141 сельский житель был госпитализирован в клиники областного центра. Услугами передвижного стоматологического комплекса воспользовались 457 граждан. Кроме того, ведущими врачами области в районных больницах проведено 25 хирургических операций.





В ходе масштабной разъяснительной работы группа теологов, имамов и иных экспертов провела индивидуальные и групповые встречи с жителями сел.





Для адресной работы с приверженцами деструктивных религиозных течений были приглашены 5 известных теологов из других регионов страны. 40 приверженцев ДРТ показали склонность к переубеждению. Работа с ними будет продолжена. Отметим, в рамках информационно-разъяснительной работы выявлено 290 видеоматериалов экстремистского характера, подлежащие блокированию и удалению.





Нурдаулет Суиндиков также сообщил, что в рамках нынешнего выезда в районы применялись и новые методы работы. Так, сельским жителям бесплатно вручались билеты на «ЭКСПО-2017». Были разъяснены система вводимого обязательного медстрахования и преимущества сельскохозяйственных кооперативов.



