Из новой Camry сделают замену для Lexus ES и GS
27 апреля 2017, 17:28
«Лексус» готовит новый ES, а от GS полностью отказывается.
В 2018 году Lexus выпустит новый седан, который заменит сразу две модели – ES и GS. Об этом сообщает издание «Авторевю» со ссылкой на одного из европейских дилеров премиального подразделения «Тойоты».
Lexus ES шестого поколения выпускается с 2012 году, GS четвертого поколения – с 2011-го. Технически это две совершенно разные машины – передне- и заднеприводная, однако они близки и по габаритам, и по оснащению. Объемы продаж обеих моделей сокращаются, а, например, в России обычный GS теперь вовсе не предлагают – только спортивный GS F. ES дешевле и популярнее, но он не представлен на многих ключевых рынках.
Теперь «Лексус» готовит новый ES, а от GS полностью отказывается. Новый седан построят в рамках глобальной архитектуры TNGA, то есть технически он, как и его предшественник, будет родственником Toyota Camry – тоже новой. Что интересно, европейцам хотят оставить только гибридную модификацию.
Текст: Александр Орехов
Фото: Lexus
Via cartimes
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