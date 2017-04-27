Из новой Camry сделают замену для Lexus ES и GS

В 2018 году Lexus выпустит новый седан, который заменит сразу две модели – ES и GS. Об этом сообщает издание «Авторевю» со ссылкой на одного из европейских дилеров премиального подразделения «Тойоты».





Lexus ES шестого поколения выпускается с 2012 году, GS четвертого поколения – с 2011-го. Технически это две совершенно разные машины – передне- и заднеприводная, однако они близки и по габаритам, и по оснащению. Объемы продаж обеих моделей сокращаются, а, например, в России обычный GS теперь вовсе не предлагают – только спортивный GS F. ES дешевле и популярнее, но он не представлен на многих ключевых рынках.





Теперь «Лексус» готовит новый ES, а от GS полностью отказывается. Новый седан построят в рамках глобальной архитектуры TNGA, то есть технически он, как и его предшественник, будет родственником Toyota Camry – тоже новой. Что интересно, европейцам хотят оставить только гибридную модификацию.



