Корабль Черноморского флота столкнулся в Черном море с судном "Ашот-7"

Экипаж корабля ведет борьбу за живучесть судна, по предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

Исследовательское судно Черноморского флота "Лиман" в результате столкновения с другим судном в Черном море получило пробоину, пострадавших нет, сообщили сообщили ТАСС в Минобороны РФ.





"27 апреля 2017 г. в 11:53 мск в юго-западной части Черного моря в 40 км северо-западнее пролива Босфор исследовательское судно Черноморского флота "Лиман" в результате столкновения с судном "Ашот-7" получил пробоину правого борта ниже ватерлинии", - говорится в сообщении.





Пострадавших среди членов экипажа нет, экипаж корабля ведет борьбу за живучесть судна.





В район происшествия направлены корабли Черноморского флота. Из состава дежурных сил флота на место вылетела спасательная команда на самолете Ан-26.





Фото: Сергей Петросян/ТАСС







