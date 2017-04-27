Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Корабль Черноморского флота столкнулся в Черном море с судном "Ашот-7"

27 апреля 2017, 17:34

Экипаж корабля ведет борьбу за живучесть судна, по предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

Исследовательское судно Черноморского флота "Лиман" в результате столкновения с другим судном в Черном море получило пробоину, пострадавших нет, сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"27 апреля 2017 г. в 11:53 мск в юго-западной части Черного моря в 40 км северо-западнее пролива Босфор исследовательское судно Черноморского флота "Лиман" в результате столкновения с судном "Ашот-7" получил пробоину правого борта ниже ватерлинии", - говорится в сообщении.

Пострадавших среди членов экипажа нет, экипаж корабля ведет борьбу за живучесть судна.

В район происшествия направлены корабли Черноморского флота. Из состава дежурных сил флота на место вылетела спасательная команда на самолете Ан-26.

Фото: Сергей Петросян/ТАСС



Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...