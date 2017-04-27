Канат Ислам: Бой с Головкиным? В нашей стране важнее быть братьями
27 апреля 2017, 17:37
Однако Канат не исключает вероятности, что они с Геннадием все же разделят один ринг, но не в качестве соперников.
Казахстанский боксер первой средней категории Канат Ислам сказал, что не хотел бы соперничать на ринге против своего соотечественника Геннадия Головкина, сообщает Sports.kz.
«Мне много раз задавали этот вопрос. Я восхищаюсь им как братом, другом и чемпионом. GGG — герой казахского народа, который поднимает голубой флаг. Менталитет людей в США, Мексике и Великобритании отличается от казахстанского. На первом месте — это быть братьями, а не занимать какое-то место в рейтингах нашей страны. Я думаю, что для каждого из нас лучше стать чемпионом в нашей собственной весовой категории, а не боксировать друг с другом.
Геннадий Головкин — всемирно известный боксер. Он является примером для молодежи всего мира, а не только для молодежи из Казахстана. В его весе с ним никто не сравнится. Да, он король в средней категории!», — цитирует Ислама Worldboxingnews.net.
Однако Канат не исключает вероятности, что они с Геннадием все же разделят один ринг, но не в качестве соперников.
«У нас в стране есть все условия для проведения боксерских событий высокого уровня. Есть арены на 10, 20, 30 и 40 тысяч человек. У нас был шанс [провести свои бои] в рамках выставки ЭКСПО-2017, но теперь это, вероятно, не получится устроить. Но конечно же, я бы хотел, чтобы в один из дней такое случилось. Выступление двух знаменитых казахстанских боксеров в одном вечере стало бы памятным днем для фанатов», — добавил спортсмен.
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