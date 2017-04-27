Канат Ислам: Бой с Головкиным? В нашей стране важнее быть братьями

Однако Канат не исключает вероятности, что они с Геннадием все же разделят один ринг, но не в качестве соперников.

Казахстанский боксер первой средней категории Канат Ислам сказал, что не хотел бы соперничать на ринге против своего соотечественника Геннадия Головкина, сообщает сообщает Sports.kz





«Мне много раз задавали этот вопрос. Я восхищаюсь им как братом, другом и чемпионом. GGG — герой казахского народа, который поднимает голубой флаг. Менталитет людей в США, Мексике и Великобритании отличается от казахстанского. На первом месте — это быть братьями, а не занимать какое-то место в рейтингах нашей страны. Я думаю, что для каждого из нас лучше стать чемпионом в нашей собственной весовой категории, а не боксировать друг с другом.





Геннадий Головкин — всемирно известный боксер. Он является примером для молодежи всего мира, а не только для молодежи из Казахстана. В его весе с ним никто не сравнится. Да, он король в средней категории!», — цитирует Ислама Worldboxingnews.net.





Однако Канат не исключает вероятности, что они с Геннадием все же разделят один ринг, но не в качестве соперников.





«У нас в стране есть все условия для проведения боксерских событий высокого уровня. Есть арены на 10, 20, 30 и 40 тысяч человек. У нас был шанс [провести свои бои] в рамках выставки ЭКСПО-2017, но теперь это, вероятно, не получится устроить. Но конечно же, я бы хотел, чтобы в один из дней такое случилось. Выступление двух знаменитых казахстанских боксеров в одном вечере стало бы памятным днем для фанатов», — добавил спортсмен.







