Президент развеял сомнения по поводу перехода алфавита с кириллицы на латиницу
27 апреля 2017, 17:39
Глава государства вновь указал на актуальность полноценного внедрения трехъязычия в стране.
Сегодня выступая перед общественностью Южно-Казахстанской области Президент РК вновь указал на актуальность полноценного внедрения трехъязычия в стране, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Нурсултан Назарбаев развеял существующие сомнения по поводу перехода алфавита с кириллицы на латиницу.
⁃ Необходимо активно изучать английский язык, который будет применяться во многих сферах деловой деятельности. Это веление времени, не зависящего от нас, - поделился Н. Назарбаев.
Напомним, в республиканской газете «Егемен Қазақстан» вышла программная статья главы государства: «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру», в которой Нурсултан Назарбаев предложил план перехода на латинский алфавит.
Мы должны в 2018 году приступить к подготовке специалистов для обучения новому алфавиту и начать готовить учебники на латинице. В следующие два года мы должны провести организационные и методические работы. Конечно, чтобы перейти на новый алфавит какое-то время будет использоваться и кириллица", - сказал Назарбаев.
Фото с сайта vesti.ru
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