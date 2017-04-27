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Президент развеял сомнения по поводу перехода алфавита с кириллицы на латиницу

27 апреля 2017, 17:39

Глава государства вновь указал на актуальность полноценного внедрения трехъязычия в стране.

Сегодня выступая перед общественностью Южно-Казахстанской области Президент РК вновь указал на актуальность полноценного внедрения трехъязычия в стране, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Нурсултан Назарбаев развеял существующие сомнения по поводу перехода алфавита с кириллицы на латиницу.

⁃ Необходимо активно изучать английский язык, который будет применяться во многих сферах деловой деятельности. Это веление времени, не зависящего от нас, - поделился Н. Назарбаев.

Напомним, в республиканской газете «Егемен Қазақстан» вышла программная статья главы государства: «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру», в которой Нурсултан Назарбаев предложил план перехода на латинский алфавит.

Мы должны в 2018 году приступить к подготовке специалистов для обучения новому алфавиту и начать готовить учебники на латинице. В следующие два года мы должны провести организационные и методические работы. Конечно, чтобы перейти на новый алфавит какое-то время будет использоваться и кириллица", - сказал Назарбаев.

Фото с сайта vesti.ru

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