АО «Международный аэропорт Алматы» сообщило об избрании председателя Совета директоров
АО «Международный аэропорт Алматы» (Алматы), акции которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE об избрании 24 апреля 2017 года Ердебай Д.И. председателем Совета директоров.
27 апреля 2017, 17:40
Источник, интернет-ресурс: Казахстанской фондовой биржи
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4856215-2d568d0a2ad0080d3b685e59879c1ea3
Акции
Комментарии
Сообщить об ошибке
4856215-2d568d0a2ad0080d3b685e59879c1ea3
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com