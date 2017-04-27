 
Новости за сегодня

АО «Международный аэропорт Алматы» сообщило об избрании председателя Совета директоров

 

АО «Международный аэропорт Алматы» (Алматы), акции которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE об избрании 24 апреля 2017 года Ердебай Д.И. председателем Совета директоров.

27 апреля 2017, 17:40
Источник, интернет-ресурс: Казахстанской фондовой биржи

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код