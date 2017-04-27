АО «Международный аэропорт Алматы» сообщило об избрании председателя Совета директоров

АО «Международный аэропорт Алматы» (Алматы), акции которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE об избрании 24 апреля 2017 года Ердебай Д.И. председателем Совета директоров.

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