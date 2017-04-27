Nissan Leaf проедет 16000 км в Монгол Ралли

Компания Nissan и шотландская группа популяризаторов электромобилей Plug In Adventures примут участие в Монгол Ралли – благотворительном заезде длиной примерно в 16 тысяч километров. Такое расстояние предстоит преодолеть специально подготовленному хетчбэку Leaf – Leaf AT-EV (All Terrain Electric Vehicle).





Ралли-кар построили на базе серийного электромобиля с батареей на 30 киловатт-часов. «Лиф» получил диски Speedline SL2 Marmora с резиной Maxsport RB3, дополнительную защиту снизу и багажник со светотехникой на крыше. Из салона убрали задние сиденья, в багажный отсек поместили огнетушитель и медицинский набор.





Пилотировать Nissan Leaf AT-EV будет Крис Рамси, основавший проект Plug In Adventures в 2011 году. Помимо обычных трудностей, связанных со столь дальними путешествиями, ему предстоит столкнуться с сокращением числа доступных быстрых зарядок по мере продвижения на восток – маршрут Монгол Ралли проложен от Великобритании до Монголии. Рамси планирует с помощью платформы what3words.com составить карту ранее не зарегистрированных точек зарядки, чтобы в дальнейшем ей могли пользоваться другие электромобилисты.





Монгол Ралли проводится в благотворительных целях с 2004 года. Предполагается, что каждая команда соберет не менее 1 тысячи фунтов стерлингов. Примечательно, что Leaf станет первым электромобилем в истории этой акции – до сих пор правилами к участию допускались только обычные машины с ДВС объемом не более одного литра. Mongol Rally стартует 16 июля.



