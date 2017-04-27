В АО "Международный аэропорт Алматы" избрали председателя совета директоров
27 апреля 2017, 17:53
Им стал Даурен Ердебай.
АО "Международный аэропорт Алматы" сообщило об избрании председателем Совета директоров Даурена Иманжанулы Ердебай, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение Казахстанской фондовой биржи (KASE).
Дата рождения: 20.11.1977
Место рождения: КазССР
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Казахская государственная академия управления (1998)
Экономист
Трудовой стаж:
· Занимал различные должности в Министерстве экономики, Министерстве финансов Республики Казахстан, советник заместителя премьер-министра Республики Казахстан, в администрации Президента Республики Казахстан (1998-2003);
· Заместитель председателя Комитета по инвестициям Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан (2003-2004);
· Первый заместитель генерального директора ТОО «SAT & Company» (2005-2006);
· Президент АО «Kazakhstan Petrochemical Industries», генеральный директор «Kazakhstan Petrochemical Industries» (2005-2009);
· Первый заместитель председателя правления АО «SAT & Company» (11.2006-11.2008);
· Председатель правления ТОО «Объединенная химическая компания» (02.2009-2013);
· Заместитель Председателя Правления акционерного общества «Самрук-Қазына» (06.2013-01.2016)
Прочие должности:
· Член совета директоров АО «АТОЛЛ» (2005);
· Председатель совета директоров АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» (с 08.2013)
· Член Совета Директоров АО «Международный аэропорт Алматы» (с 17.03.2017)
Фото: kmg.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4856219-494e1e1c31c7d2e31ae9ae4052dc1086
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...